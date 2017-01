Reimers: Schule ist nicht bedroht : Neujahrsempfang: Die vier Gemeinden des Amts Hörnerkirchen blicken optimistisch in die Zukunft

1 von 1 Foto: Carsten Wittmaack 1 von 1

Westerhorn | Es hat schon eine gewisse Tradition, dass die vier Gemeinden des Amtes Hörnerkirchen gemeinsam zu einem Neujahrsempfang einladen. Zum bereits sechsten Mal schlossen sich die Dörfer zusammen, um das abgelaufene Jahr Revue passieren zu lassen und einen Ausblick auf 2017 zu werfen. Rund 80 Gäste konnten die Bürgermeister aus Westerhorn, Bokel, Brande-Hörnerkirchen und Osterhorn im Westerhorner Lindenhof begrüßen. Der Empfang begann mit einer Schweigeminute für alle 2016 verstorbenen Bürger. Insbesondere wies Amtsvorsteher Bernd Reimers auf seinen am 23. Dezember so plötzlich verstorbenen Amtsvorgänger Harry Unger hin, der „eine große Lücke hinterlassen“ werde.

In seiner Ansprache ging Reimers auf Themen wie den Breitbandausbau, die Fortsetzung der Verwaltungs-Gemeinschaft mit Barmstedt und Hörnerkirchens Schule ein. Die sei nach der Ausgliederung der Flex-Klassen nach Barmstedt zu einer reinen Grundschule geworden. 134 Jungen und Mädchen würden die Schule aktuell besuchen. „Insofern ist unsere Schule nicht in ihrem Bestand bedroht“, betonte der Amtsvorsteher. Die energetischen Sanierungsmaßnahmen am Schulbau würden sich langsam dem Ende nähern. Heizung und Fensterfront stünden 2017 noch auf dem Plan. Insgesamt könne man „stolz sein, diese Einrichtung hier zu haben“.

Froh sind die Politiker des Amtes auch, dass die Polizei in Hökis Amtshaus weiter einen Außenposten hat. Damit das so bleibt, kann das Einsatzfahrzeug nun in einer eigens gebauten Garage untergestellt werden. Alles andere als glücklich sind die Bürger im Norden des Kreises Pinneberg hingegen über die nahende Schließung der Volksbank-Filiale. Man habe die Bank schriftlich gebeten, in Zukunft zumindest begrenzte Öffnungszeiten anzubieten, so Reimers. Bislang habe es von Volksbank-Seite darauf keine Rückmeldung gegeben.

Schwer einzuschätzen sei auch die Zukunft der Flüchtlingsfrage. Derzeit sei die Zahl der Asylsuchenden rückläufig, so dass man zwei Mietverträge gekündigt habe, „weil wir den Platz nicht brauchen“. Gleichzeitig dankte der Amtsvorsteher allen Helfern für ihren großen und ehrenamtlichen Einsatz.

Neben den Amtsprojekten übernahm Reimers als Bürgermeister auch die Vorstellung „seiner“ Westerhorner Themen. 2016 habe man Gehwege saniert und die Hütte im Dorfgarten auf Vordermann gebracht. Zwei Klärteiche mussten entschlammt werden, und die geplanten Lärmschutzmaßnahmen entlang der Bahnlinie hätten mit der Bahn abgestimmt werden müssen. 2017 würden die Gespräche weitergehen. Mit dem Bau der Lärmschutzwände rechnet Reimers erst im kommenden Jahr. 2017 wollen die Politiker in Westerhorn den Gehweg an der Florastraße sanieren lassen, außerdem ist der Bau von Fahrradständern am Haltepunkt geplant. Und auf dem Grundstück neben dem Lindenhof sollen weitere Park-and-ride-Parkplätze entstehen.

Bokels Bürgermeister Wolfgang Münster lobte „seine“ 2015 vollendete Dörpstuv in den höchsten Tönen. 60 Veranstaltungen habe es 2016 in dem neuen Bokeler Gemeindezentrum gegeben, darunter zehn private Feiern. „Die Dörpstuv steht allen Bürgern des Amtes offen“, sagte Münster. Vom Tisch seien hingegen die Windpark-Pläne, die Bokel über Wochen in Atem hielten. Die aktuellen Karten der Landesregierung würden auf Bokeler Gebiet keine Plätze für einen möglichen Windpark vorsehen. Für 2017 hofft Münster, dass die Tennisplätze in der Gemeinde wie geplant Fußballfeldern weichen werden. Außerdem wünscht sich der Bürgermeister ein „kleines Baugebiet“ für junge Bokeler, die ihrer Gemeinde treu bleiben wollen.

Die Pläne für Brande-Hörnerkirchen stellte Vize-Bürgermeister Ulrich Konkel vor, weil Bürgermeister Siegfried Winter noch im Familienurlaub weilte. 2016 habe man unter anderem den Wiesengrund und die Kirchenstraße saniert. Für das anvisierte Baugebiet an der Rosentwiete arbeite man derzeit an den entsprechenden Plänen. 2017 soll außerdem der Edeka-Markt an einen besseren Standort umziehen können. Generell bat Konkel die Bürger um Geduld. Nicht jedes Projekt könne so schnell umgesetzt werden, wie es gewünscht werde. Aufgrund des knappen Geldes müsste sich die Politik oft fragen, welche Projekte noch etwas aufgeschoben werden können.

Bleibt noch Osterhorn, das kleinste der vier Amtsdörfer. Bürgermeister Ralf Henning lobte die gute Zusammenarbeit auf Amtsebene und wies auf „seine“ Dorfstraße hin, die von immer mehr Autos genutzt werde. Ortskundige würden bei geschlossener Schranke in Westerhorn gern über die Osterhorner Brücke ausweichen. Henning bat die Fahrer um Rücksicht und einen vernünftigen Fahrstil auf der engen Dorfstraße. Fertig ist in Osterhorn inzwischen das Kanalkataster. 2017 gehe es nun darum, „wie wir damit umgehen wollen“. Eine Frage, die auch auf die anderen drei Gemeinden zukommt.

