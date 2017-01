Oper auf dem Marktplatz : „Nabucco“ kommt nach Barmstedt

vergrößern 1 von 3 Foto: Veranstaltungsbüro Pauli 1 von 3

Barmstedt | Fünf Jahre lang war Pause, jetzt geht die Veranstaltungsagentur Pauli in die dritte Runde: Am Sonnabend, 2. September, wird in Barmstedt die Freilichtoper „Nabucco“ aufgeführt. Ab 20 Uhr werden die Darsteller auf der Bühne vor dem Rathaus die Geschichten um den biblischen Herrscher „Nabucco“ zum Leben erwecken, mit dessen Herrschaft (605 bis 562 vor Christus) unter anderem die Hängenden Gärten und der Turmbau zu Babel verbunden sind. Auch den berühmten Gefangenenchor werden die Zuschauer in Barmstedt unter freiem Himmel erleben.

„Ich freue mich sehr, dass sie wieder nach Barmstedt kommen“, sagte Marcel Holz vom Tourismusbüro, der die Veranstaltung stadtseitig organisiert. Dass die Oper nicht am Rantzauer See aufgeführt wird, habe logistische Gründe, sagte er. „Als Aufführungsort wäre es da natürlich auch schön, aber dafür reicht die Infrastruktur nicht aus.“ So seien am Markt etwa die Anschlüsse für Wasser, Abwasser und Strom vorhanden. „Außerdem nutzen die Darsteller das Rathaus zum Umkleiden, und auch für das Catering-Team ist es da viel einfacher.“ Auch der Untergrund spiele eine Rolle: Eine Wiese am See könne uneben oder matschig sein, „das Problem haben wir auf dem Markt nicht“.

„Nabucco“ wurde 1841 von Guiseppe Verdi komponiert und 1842 in der Mailander Scala uraufgeführt. Die Geschichte handelt vom Streben des jüdischen Volkes nach Freiheit aus der babylonischen Gefangenschaft und von der extremen Selbstüberschätzung von König Nebukadnezar („Nabucco“), der sich selbst zum Gott machen will, dann aber dem Wahnsinn anheim fällt. Die Aufführung besteht aus vier Akten und dauert – ohne Pause – rund zwei Stunden. Alle Plätze sind bestuhlt. Die Karten kosten ab 44 Euro (siehe Info-Kasten).

Im vergangenen Jahr hatte die Agentur Pauli, die in Braunschweig sitzt, mit den „Nabucco“-Aufführungen an mehreren Kommunen in ganz Deutschland nach eigenen Angaben insgesamt mehr als zwei Millionen Zuschauer. „Open-Air-Produktionen bedeuten für jedes Ensemble eine besondere künstlerische Herausforderung“, so Pressesprecherin Sonja Rolli.

Im Juli 2010 wurde „Nabucco“ schon einmal auf dem Barmstedter Marktplatz aufgeführt. Etwa 1100 Zuschauer sahen das Freilichtspektakel damals. Im August 2012 hatte dasselbe Ensemble in Barmstedt Mozarts „Zauberflöte“ gezeigt, was von rund 900 Besuchern beklatscht wurde. In diesem Jahr wird „Nabucco“ insgesamt sechs Mal aufgeführt – außer in Barmstedt unter anderem noch auf Gut Basthorst, in Delmenhorst und in Goslar.

von Elisabeth Meyer

erstellt am 18.Jan.2017 | 13:30 Uhr

