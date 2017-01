Ausschuss für Jugend und Soziales : Mehrere Zuschüsse beschlossen

1 von 1 Foto: Andrea Kuhnke 1 von 1

Barmstedt | Gute Nachrichten für den Barmstedter Seniorenbeirat: Der Ausschuss für Jugend und Soziales hat dem Gremium für die Feier des 25-jährigen Jubiläums 800 Euro Zuschuss gewährt. Da das Fest im Mai stattfinden soll, sei es für den Seniorenbeirat wichtig, dass die Entscheidung falle, um mit der Planung beginnen zu können, sagte Hans-Heinz Flenker. Beiratschef Peter Servotka hatte vorab eine Kostenaufstellung an das Gremium gereicht. „Der Seniorenbeirat würde sich aber über weitere freiwillige Spenden der Parteien freuen“, sagte Flenker zu den Politikern, die ausnahmsweise in der Awo-Kita tagten.

Stadtjugendpfleger Martin von Aspern brachte die Öffnungszeiten im Jugendzentrum (Jukids) zur Sprache. Er erklärte, dass vor langer Zeit beschlossen worden sei, dass das Jukids am Sonnabend von 14.30 bis 20 Uhr geöffnet sein sollte. Das sei bis nach den Sommerferien 2016 so praktiziert worden. Seitdem sei es nicht mehr möglich, da ein Kollege weggegangen sei.

„Uns ist extrem aufgefallen, dass die Öffnungszeiten am Wochenende mehr Nachteile als Vorteile haben“, erklärte von Aspern und erläuterte, dass mit einem Schichtsystem gearbeitet werde. Wenn jemand ausfalle, stehe in der Woche weniger Personal zur Verfügung.

„Wir haben im Moment so hohe Besucherzahlen, das können wir gar nicht mehr steuern. Die Nachteile haben die Kinder“, sagte von Aspern und ergänzte: „Es gibt einen Dienstplan, der ständig rotiert, und die Kinder sind frustriert, weil ihr Lieblingsbetreuer nicht da ist, wenn sie ins Jugendzentrum kommen.“ Eine weitere große pädagogische Herausforderung sei für die Mitarbeiter auch die begleitende Arbeit mit Jugendlichen. „Die Jugendlichen kommen zu uns, wenn sie Hilfe bei einer Bewerbung brauchen. Wenn wir sie zum Arbeitsamt schicken würden, dann würden sie da nicht hingehen“, so von Aspern. Hinzu kämen zurzeit „große pädagogische Herausforderungen“ mit Problemen wie Cannabis-Konsum, Essstörungen, autoaggressivem Verhalten und Konflikten zwischen Besuchergruppen.

„Wenn man am Wochenende eine Öffnung des Jugendhauses möchte, dann müsste eine zusätzliche 18 Stundenstelle besetzt werden“, so von Aspern. Was allerdings „auch nicht funktionieren würde, wenn ein neuer Mitarbeiter nur für samstags eingestellt werden würde. Wir müssen Leute haben, die es können, und die in das gesamte Geschehen eingebunden sind. Ansonsten macht es mehr Sinn, fünf Tage gute Arbeit zu machen, als sonnabends zu öffnen und die ganze Woche darunter leiden zu lassen.“

„Kinderstadt 2017“

Dem Antrag zur finanziellen Förderung des Projekts „Kinderstadt 2017“ entsprach der Ausschuss einstimmig. 800 Euro erhält das Projekt für die Nachwuchsförderung. „Kinder bauen eine Stadt nach und erhalten einen Einblick in die Arbeitswelt. Besser kann man es nicht machen“, meinte von Aspern dazu. Die DMSG-Selbsthilfegruppe Barmstedt Waldburg erhält 200 Euro Zuschuss für ihr 20-jähriges Jubiläum. Der Antrag des Vereins für weibliche Diakonie Barmstedt auf Bezuschussung eines Integrationssprachkurses für das Haushaltsjahr 2017 wurde mit 900 Euro bewilligt und wird, zur Prüfung, ob eine höhere Zahlung gegeben ist, an den Hauptausschuss weitergeleitet.

Der SSV Rantzau hatte einen Zuschuss in Höhe von 2600 Euro für Flüchtlinge beantragt, die beitragsfrei betreut werden. „Es geht dabei um Versicherungsfragen“, erklärte Vereinschef Hans-Christian Hansen im Gespräch mit unserer Zeitung. Das wurde jedoch mehrheitlich abgelehnt, da es für den SSV viele Möglichkeiten gäbe, woanders Gelder zu beantragen. „Wir können als Kommunen die Beiträge nicht übernehmen“, sagte Ortwin Schmidt (CDU). „Es ist ein wichtiger Bestandteil in den Kommunen, die von der Landesebene gefördert werden sollte“, sagte dagegen Marina Quoirin-Nebel (Grüne). Auch Klaus Kuberzig (BALL) fand den Antrag unterstützenswert, da es eine wichtige Aufgabe sei, die die Vereine leisteten.



von Andrea Kuhnke

erstellt am 27.Jan.2017 | 00:32 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen