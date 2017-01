Markt für Kinderkleidung

Tipp für alle Schnäppchenjäger sowie für diejenigen, die etwas verkaufen wollen: Der nächste große Barmstedter Kinderkleidermarkt wird für Sonnabend, 28. Januar, in der Grund- und Gemeinschaftsschule organisiert. Für die Veranstaltung werden noch Helfer gesucht, außerdem können sich interessierte Verkäufer einen Standplatz reservieren lassen. Die Anmeldungen sind im Internet unter www.kleidermarktbarmstedt.de möglich. Der Aufbau erfolgt am Freitag, der Abbau am Sonnabend. „Besonders dafür werden Helfer gesucht“, erklärt Annika Bauer vom Orga-Team. Während des Aufbaus und während des Markts wird eine Kinderbetreuung angeboten. „Da nur eine begrenzte Anzahl an Verkäuferplätzen zur Verfügung steht, erhalten zunächst nur diejenigen eine Verkäufernummer, die sich auch als Helfer anmelden“, so Bauer.

von Ulf Marek

erstellt am 13.Jan.2017 | 15:57 Uhr