Landtagswahl: Stadt sucht Helfer

Die Landtagswahl wirft ihre Schatten voraus: Am Sonntag, 7. Mai, sind alle Schleswig-Holsteiner ab 16 Jahren aufgerufen, das neue Landesparlament zu wählen. Um die Wahl bewerkstelligen zu können, sucht die Stadt Barmstedt ehrenamtliche Helfer. In den fünf Wahlbezirken der Stadt seien die Wahlvorstände zu besetzen, die aus dem Vorsteher beziehungsweise der Vorsteherin, dem Schriftführer oder der Schriftführerin sowie mehreren Beisitzern bestehen, erklärte Verwaltungssprecher Wolfgang Heins.

Grundsätzlich könne jeder die Aufgabe übernehmen, betonte Heins – er oder sie müsse allerdings mindestens 16 Jahre alt sein. Die Helfer werden entsprechend geschult und auf ihre Tätigkeit vorbereitet. Als Entschädigung werde ein sogenanntes Erfrischungsgeld in Höhe von 40 Euro gezahlt. „Die Aufgabe ist eine hervorragende Gelegenheit, demokratische Wahlen zu begleiten und sich selbst aktiv einzubringen“, meint der Stadtsprecher.

Wer Lust und Zeit hat, einmal „hautnah“ bei einer Wahl dabei zu sein, wird gebeten, sich bis Ende Februar unter der Rufnummer (0 41 23) 68 11 60 oder per Mail an d.can@stadt-barmstedt.de im Ordnungsamt der Stadt zu melden, so Heins.



von Elisabeth Meyer

erstellt am 25.Jan.2017 | 16:08 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen