Alles über Büttenwarder und Schürzen : Landfrauen Barmstedt-Rantzau stellen Halbjahresprogramm vor

Barmstedt | Ein Besuch der Drehorte der Serie „Neues aus Büttenwarder“ sowie Vorträge über Homöopathie sowie sanfte Mittel und Stress: Die Landfrauen Barmstedt-Rantzau haben für das erste Halbjahr des laufenden Jahres ein umfangreiches Programm zusammengestellt. Abgesehen von der Jahreshauptversammlung sind acht Veranstaltungen geplant, die größtenteils im Vereinslokal in Heede (siehe Info-Kasten) stattfinden werden. Außer Mitgliedern sind auch Gäste herzlich eingeladen.

Über Sicherheit im Alltag und sogenannten Enkel-tricks wird die Polizei am Donnerstag, 16. Februar, bei den Landfrauen berichten. Carsten Wegner, Präventionslehrer der Polizei, wird anschaulich erläutern, wie man sich bei unliebsamen Begegnungen verhalten soll. Die Anmeldefrist läuft noch bis Dienstag, 10. Februar. Für Aschermittwoch, 1. März, laden die Landfrauen zum traditionellen Graue-Erbsen-Essen ein. Anschließend zeigt ein Mitglied der Nützener Theatergruppe seine Sketche. Anmeldungen für die Veranstaltung sind noch bis zum 24. Februar möglich.

Homöopathie und sanfte Mittel stehen während der Landfrauen-Veranstaltung am Donnerstag, 6. April, im Mittelpunkt. Dann wird es einen Einblick in die alternativmedizinische Behandlungsmethode geben. Am Montag, 1. Mai, stellen die Landfrauen mit Hilfe der Freiwilligen Feuerwehr Barmstedt den Maibaum auf dem Barmstedter Marktplatz auf. Veranstaltet wird das Maibaumaufstellen von der Stadt.

Wenige Tage später – am Mittwoch, 10. Mai – steht die einzige Tagesausfahrt des Halbjahresprogramms an. Thema der Fahrt nach Ostholstein wird „Kultur und Kult Büttenwarder“ sein. Erster Punkt der Fahrt ist ein Rundgang um das Schloss Reinbek. Begleitet werden die Teilnehmer von einer Gästeführerin des Landfrauenverbands des Kreises Stormarn. Weiter geht es dann über Aumühle und Friedrichsruh durch den Sachsenwald. Auf Gut Basthorst wird das Mittagessen serviert.

Nach der Führung über das Gutsgelände dreht sich alles rund um die NDR-Serie „Neues aus Büttenwarder“. Besichtigt werden die Drehorte wie Brackelmanns Hof, das Haus von Bürgermeister Schönbiehl sowie die Stammkneipe von Adsche und Brackelmann. Kaffee und Kuchen gibt es in der Büttenwarder Gaststätte. Landfrauen zahlen 48 Euro für die Tour samt Fahrt und Essen, Gäste 53 Euro. Anmeldungen sind nur am 21. und 22. März bei Margrit Strunk unter der Telefonnummer 04123-2349 möglich.

„Kein Stress mit dem Stress“ steht am Donnerstag, 18. Mai, auf dem Programm, wenn der Barmstedter Baubiologe Jürgen Harder darüber referiert, was Stress bedeutet, wie er entsteht und warum er sogar lebensnotwendig ist. Am Donnerstag, 8. Juni, ist Ute Dwinger aus Schmalfeld bei den Landfrauen zu Gast. Sie besitzt eine umfangreiche Schürzensammlung. Menschen bringen die Stoffstücke zu ihr und erzählen ihr die passende Geschichte dazu. Im „Heeder Damm“ wird sie davon berichten. Letzter Termin im ersten Halbjahr wird eine Fahrradtour am Sonnabend, 8. Juli, sein. Ziel ist das Himmelmoor. Dort fahren die Teilnehmer mit der Torfbahn. Kaffee gibt es in Kühl’s Lädchen in Hemdingen.

Die Veranstaltungen bei den Landfrauen Barmstedt-Rantzau finden – bis auf die Ausfahrt, das Maibaumaufstellen und die Radtour – jeweils donnerstags um 19.30 Uhr im Vereinslokal „Heeder Damm“, Heeder Damm 1 in Heede, statt. Ein Kostenbeitrag wird dafür erhoben. Gäste sind zu den Veranstaltungen willkommen. Anmeldungen sind bei den Ortsvertrauensdamen oder Susanne Hachmann vom Vorstand unter der Telefonnummer 04123-4243 möglich. Weitere Infos zum Programm gibt es im Internet.

von Christian Uthoff

erstellt am 27.Jan.2017 | 00:32 Uhr