Laabs zur Vorsitzenden gewählt

Nach zehn Jahren ist Schluss für Tina Schlüter: Während der Jahreshauptversammlung des Bullenkuhlener Vereins „Jugend und Spiel“ hat sie den Vorsitz des Vereins abgegeben. Bei den turnusmäßigen Wahlen kandidierte sie nicht mehr für diesen Posten, ließ sich aber zur Kassenprüferin wählen. Neue Vorsitzende ist Katharina Laabs (Foto), ihre Stellvertreterin Liv Baark.

Außer den Wahlen stand die Beratungen über das Jahresprogramm an, die aber noch nicht abgeschlossen sind. Die endgültige Weichenstellung erfolgt bei einem weiteren Treffen am 6. April. Der Termin für das Dorffest steht allerdings schon fest: Es ist der 1. Juli, ein Sonnabend. „Das Fest läuft wie üblich ab – mit Spielen für Kinder und Erwachsene“, so Schlüter. Allerdings sei es möglich, dass gleichzeitig einige besondere Anlässe gefeiert würden. In diesem Jahr begeht der Verein sein 30-jähriges und die Wählergemeinschaft ihr 50-jähriges Bestehen. Und den Spielplatz am Gemeindezentrum gibt es seit 20 Jahren. Eingestellt wird die traditionelle Fahrradtour am Himmelfahrtstag aufgrund nachlassender Beteiligung. Dafür wird höchstwahrscheinlich eine andere Veranstaltung ins Leben gerufen.

