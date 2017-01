Neujahrsempfang in Sparrieshoop : Korff hofft auf einen fairen Wahlkampf

1 von 1 Foto: Meike Kamin 1 von 1

Sparrieshoop | Der Neujahrsempfang der Gemeinde Sparrieshoop war gut besucht. Sparrieshoops Bürgermeister Günther Korff (SPD) schlug in seiner Ansprache den Bogen vom kontinuierlichen Wachstum der Gemeinde mit aktuell 3 034 Einwohnern bis hin zu den verschiedenen Stützen der Gemeinde. Dazu zählte Korff unter anderen die Gemeindevertreter, die Freiwillige Feuerwehr, den Sportverein, die Grundschule Wiepeldorn, den Kindergarten und auch die 297 Gewerbebetriebe.

Doch Korff schlug auch kritische Töne an. Er blickte auf die Kommunalwahlen 2018 und sagte: „Ob es ratsam ist, schon jetzt im Dorf mit dem Wahlkampf für die Kommunalwahlen zu beginnen, wage ich zu bezweifeln“. Er wünscht sich, dass der Wahlkampf fair bleibt und bei allen Kontroversen zwischen der Sache und den Personen unterschieden wird. „Wir machen alle ehrenamtliche Politik und setzen unsere Freizeit und unsere Kraft für das Wohl des Dorfes ein, da benötigen wir keine persönlichen Beleidigungen oder Unterstellungen.“

Das abgelaufene Jahr bezeichnete Korff als „Jahr der aktiven, zukunftsorientierten Gemeindearbeit“ und hob das neue „Lernhus“, den Aufbau eines Jugendkonzeptes, die Breitbandversorgung, den Dorfpark, die Erweiterung des Kindergartens und die Flüchtlingsbetreuung hervor, bevor er sich dem Ausblick auf 2017 zuwandte. „Der Dorfpark ist in Arbeit, der Umbau der alten Sporthalle in Gange, der erste Erschließungsabschnitt des Bebauungspalns Nr. 14 ist vorläufig abgeschlossen, die Erneuerung der Containerstandorte ist noch in Planung“, zählte der Bürgermeister auf.

Darüber hinaus werden die neue Heizungsanlage in der Schule, die offene Ganztagsschule, die Neugestaltung des Außengeländes des Gemeindezentrums in den nächsten Jahren ein Thema sein. Zum Abschluss seiner Rede zeichnete der Bürgermeister die Seniorenbeiratsvorsitzende Heike Martensen und die Initiatorin des Kinderkleidermarktes, Christina Schlüter, für ihr großes ehrenamtliches Engagement mit der bronzenen Ehrennadel der Gemeinde aus.

Anschließend gaben Pastor Tobias Jäger, die Leiterinnen der Grundschule und des Kindergartens sowie der Wehrführer Einblicke in ihre Arbeit. Wehrführer Gerd Schlüter warb für eine Mitgliedschaft in der Feuerwehr. Die brauche dringend neue Mitglieder. Schlüter wies auch auf das neue Feuerwehrfahrzeug hin, das im Januar abgeholt wird und am 25. Februar ab 13.30 Uhr im Rahmen eines Tags der offenen Tür besichtigt werden kann.



von Meike Kamin

erstellt am 26.Jan.2017 | 16:15 Uhr