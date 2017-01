Kölln-Reisiek will an Fördertöpfe ran

1 von 1 Foto: Bunk 1 von 1

Die Erweiterung der Grundschule Kölln-Reisiek soll kommen. Darauf haben sich die Mitglieder der Gemeindevertretung bereits festgelegt. „Wir sind auch so weit, dass wir größer denken und nicht bloß in zwei Klassen- und Gruppenräume“, sagte Bürgermeisterin Kerstin Frings-Kippenberg (SPD) während der jüngsten Sitzung des Gremiums. Auch die Betreuung soll erweitert werden. Das ist ein Ergebnis aus einer Sitzung des Schul- und Kulturausschusses, an der auch Lehrer und Elternvertreter teilgenommen hatten.

Keinen Schritt weitergekommen ist man indes bei der Leitung der Schule. Derzeit wird sie von Dörte-Maren Friedrich kommissarisch geführt nachdem die bisherige Rektorin Claudia Isidro zu Beginn des Schuljahres in die USA übergesiedelt ist. Die erste Ausschreibung des vakanten Postens hatte kein Ergebnis gebracht. „Es gab einen Bewerber, und der hat noch zurückgezogen“, sagte Frings-Kippenberg.

Aktuell ist die zweite Ausschreibung im Amtsblatt veröffentlicht. Sollte es auch dann keinen geeigneten Bewerber geben, so hat Friedrich bereits signalisiert, dass sie Interesse an dieser Aufgabe hat. Als bisher stellvertretende Schulleiterin hatte sie sich aber nicht bewerben dürfen.

Bereits sondiert hat die Gemeinde Möglichkeiten der Förderung. Zwei Töpfe wurden ausgemacht: Leitprojekte Integrierte Ländliche Räume mit einem Volumen von 750 000 Euro oder die von der Europäischen Union finanzierte Gemeinschaft zur Verbesserung von Agrarstruktur und Küstenschutz (GAK) mit einem Maximalbetrag von 450 000 Euro. In beiden Fällen müsste die Maßnahme über eine reine Schulerweiterung hinausgehen, um auf einen der beiden Töpfe zugreifen zu können.

Einen ersten Schritt in Richtung Erweiterung hat der Bau- und Planungsausschuss bereits eingeleitet. Er empfiehlt der Gemeindevertretung ein derzeit von der Landgesellschaft Schleswig-Holstein gehaltenes und einen Hektar großes Grundstück hinter der Grundschule in diesem Frühjahr zu kaufen.

Dieses wurde früher landwirtschaftlich genutzt. Eine langwierige Änderung des Flächennutzungplans ist nach den Worten des Bau- und Planungsausschussvorsitzenden Birger Paulsen (SPD) nicht nötig. Es reiche, gegebenenfalls den dort geltenden Bebauungsplan anzupassen.

von Michael Bunk

erstellt am 28.Jan.2017 | 16:00 Uhr