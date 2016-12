Kinder verschönern ihre Schule

vergrößern 1 von 4 1 von 4





Im Werkraum der Grundschule Hemdingen geht es tierisch zu: Eulen, Schnecken und Fledermäuse in allen erdenklichen Farben sind in dem Raum aufgereiht. Die Betonfiguren wurden von den Schülern gemeinsam mit der Künstlerin Sabine Kramer (Foto) hergestellt. Sie arbeitet mit den Kindern am Projekt „Tiere zu Besuch in unserer Schule“, das von der Mercator-Stiftung sowie vom Schulträger gefördert wird.

Ziel des Projekts sei es, eine Außenwand der Schule, die sich direkt neben dem Haupteingang befindet, zu verschönern, berichtet Schulleiterin Regina Knösel. Die Aktion „Schule trifft Kultur – Kultur trifft Schule“ sei vom Land Schleswig-Holstein ins Leben gerufen worden. Über mehrere Stationen sei der Kontakt mit Kramer zustande gekommen. Die Künstlerin aus dem Kreis Steinburg sei sofort dazu bereit gewesen. Der Vorschlag „Tiere zu Besuch in unserer Schule“ war genehmigt worden; anschließend startete das Projekt. Immer montags in der sechsten Stunde werkelten die Kinder. „Es ist ein offenes Angebot für Schüler und auf zehn Montage angelegt“, so Knösel. Etwa zehn Kinder seien immer dabei. „Wir mussten sogar losen, so viele Schüler waren angetan von der Idee.“

Künstler und Schulen sollen mit Hilfe des Projekts zusammengebracht werden, so Kramer. Jeder habe sich sein Lieblingstier ausgesucht. Dann seien Schablonen und Formen enstanden, mit deren Hilfe die Betontiere gegossen wurden. Vor Kurzem stand dann das Bemalen der Figuren auf dem Programm. Leandra (9) malte eine ihrer Schnecken lilafarben an. „Das Projekt macht mir viel Spaß“, sagt die Schülerin – auch, weil ihre beste Freundin dabei sei. Linn malte ihre Eule so an, „wie eine Eule aussieht“. „Wenn alles später an die Wand gehängt wird, sieht man, was man gemacht hat“, sagt sie. „Und ist stolz drauf.“

Die Tiere sollen künftig an der Außenwand am Eingang angebracht werden. Darunter werden Kinderfiguren gemalt, was die Schüler ebenfalls umsetzen werden. Die Außenarbeiten – besonders das Malen – sollen aber erst begonnen werden, wenn die Temperaturen wieder höher sind, erläutert die Künstlerin.

von Christian Uthoff

erstellt am 23.Dez.2016 | 16:00 Uhr