Kinder bekommen neue Hocker

Der Fall hatte zwischen den Jahren für Empörung und Bestürzung gesorgt: Kurz vor Weihnachten waren der Heeder Waldgruppe des Kindergartens Hemdingen sämtliche Hocker gestohlen worden (wir berichteten). Die kleinen Baumstämme waren offenbar mit einem Fahrzeug abtransportiert worden. Die Gemeinde Hemdingen und der Kindergarten haben sich binnen weniger Tage um Ersatz gekümmert. Die neuen Hocker wurden gestern geliefert.

Die Eltern der Kinder seien für die Hilfe sehr dankbar, sagte gestern Daniela Knappe, die ein Kind in der Waldgruppe angemeldet hat. „Das freut uns natürlich riesig, dass es so spontan und schnell ging. Es sind jede Menge Hocker hier, und auch einen Balancierbalken sollen die Kinder noch bekommen. Wir bedanken uns dafür bei der Gemeinde“, so Knappe. Hinsichtlich der neuen Hocker habe sie die Hoffnung, dass „sie jetzt stehen bleiben“.

Lars Karoleski, Mitglied im Hemdinger Schulausschuss, hatte sich gemeinsam mit Gemeindevertreter Arnold Boehnke im Namen der Gemeinde und zusammen mit dem Kindergarten um die neuen Hocker gekümmert. „Wir haben durch die Eltern von dem Diebstahl erfahren“, so Karoleski. Im Hemdinger Gemeindewald, um den sich Boehnke kümmert, seien aus einem vom Blitzschlag getroffenen Baum Hocker gesägt worden. Zudem soll aus demselben Baum ein etwa acht Meter langer und mehrere hundert Kilogramm schwerer Balancierbalken für die Kinder angefertigt werden. „Ihre Hocker hatte die Gruppe gestern bekommen“, so Karoleski. Die Sitzgelegenheiten aus Holz seien bereits in der Vergangenheit Ziel von Vandalismus und Diebstahl geworden, berichtet er. Dabei handle es sich doch lediglich um Kindermöbel der „Waldwiesel“, sagt Karoleski. Die Heeder Waldgruppe ist noch sehr jung. Sie war Mitte Oktober gestartet worden. Die Gruppe streift bei Wind und Wetter durch den Wald. Ein Bauwagen in den Heeder Tannen dient als Unterstand.

von Christian Uthoff

erstellt am 03.Jan.2017 | 16:00 Uhr