Neues Löschfahrzeug kommt 2018 : Jahreshauptversammlung der Bokholter Feuerwehr

1 von 1 Foto: Ulf Marek 1 von 1

Barmstedt | Hinschtlich ihrer Einsätze verlief für die Freiwillige Feuerwehr Bokholt-Hanredder das Jahr 2016 moderat. Das wurde deutlich während der jüngsten Jahreshauptversammlung in der Gaststätte „Zur Linde“ in Offenau, als Wehrführer Jörn Witt bei seinem Jahresbericht nur beiläufig auf diesen Punkt einging. Elfmal mussten die Einsatzkräfte ausrücken – vorrangig zu technischen Hilfeleistungen sowie einem Pkw-Brand in Offenau und einem angemeldeten Buschfeuer am Krückau-Wanderweg. Der Schwerpunkt seiner Ausführungen lag viel mehr bei einem Thema, dass die Bokholter Wehr und die Gemeinde seit einigen Jahren stark beschäftigt: die Anschaffung eines modernen Hilfeleistungslöschfahrzeugs 10 (HLF 10). „Die Ersatzbeschaffung für das TSF/GW, dessen Einsatz inzwischen von der HFUK (Hanseatische Feuerwehr-Unfallkasse Nord) als kritisch eingestuft wurde, hat uns eine Menge Mehrarbeit beschert“, erklärte Witt. Zahlreiche Gespräche und Präsentationen mit verschiedenen Vertretern vom Vorstand des Kreisfeuerwehrverbands, des Kreises Pinneberg und des Amts Rantzau waren erforderlich, bis die komplette Gemeindevertretung von dem „zukunftsorientierten Konzept“ überzeugt war.

Umso großer war die Erleichterung, als das Gemeindeparlament am 17. Mai die Beschaffung des Fahrzeugs beschloss. Vorbereitende Umbauten am Gerätehaus der Wehr wurden in Eigenarbeit verrichtet: 492 Stunden insgesamt. „Finanzielle Mittel wurden bereitgestellt, aber leider nur für Rolltoranlage“, so Witt.

Das neue Fahrzeug war auch Hauptgegenstand des Grußworts von Bürgermeister Wolfgang Mohr. Er kam auf die Spendenaktion zu sprechen, die zugunsten der Anschaffung in der Gemeinde gestartet wurde. „Der aktuelle Spendenstand beläuft sich auf 7 692,98 Euro“, gab er bekannt. Zeitgleich mit dem Tag der Jahreshauptversammlung endete übrigens auch die Ausschreibung in Bezug auf die Beschaffung des neuen Fahrzeugs.

„Die teilnehmenden Firmen hatten die Möglichkeit, ihre Angebote bis heute abzugeben. Welche Unternehmen den Zuschlag erhalten, muss jetzt binnen vier Wochen geklärt werden und auch, ob der geplante Liefertermin für Juni/Juli 2018 gehalten werden kann“, erklärte Wehrführer Witt.

Beförderungen: Matthias Adam (Hauptfeuerwehrmann); Bernd Lubisch und Jascha Meyer (Löschmeister). Ehrungen: Hauptfeuerwehrmann Jan Maaß-Hell (20 Jahre Mitgliedschaft); Löschmeister Bernd Lubisch (25 Jahre aktiver Dienst); Löschmeister Ernst Kölling (70 Jahre Mitgliedschaft). Wahlen: Löschmeister Frank Möller (stellvertretender Kassenführer); Löschmeister Jan Lescow (stellvertretender Gruppenführer Gruppe 2); Hauptfeuerwehrmann Jörg Dietrich (Kassenprüfer 2018/2019).

von Ulf Marek

erstellt am 23.Jan.2017 | 12:04 Uhr