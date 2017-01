„Eine tolle Kulisse für Film und Foto“ : In diesem Haus in Barmstedt werden Werbespots gedreht

vergrößern 1 von 3 Foto: BZ 1 von 3

Barmstedt | Viele Barmstedter haben sich in den vergangenen Monaten schon so das eine oder andere Mal gewundert, wenn sie an dem Haus Lutzhorner Landstraße 1 am Stadtrand vorbeikamen und dort „merkwürdiges“ bemerkten – beispielsweise grelles Licht mitten am Tag.

Die Erklärung: Das Haus, das zu Beginn des 20. Jahrhunderts errichtet wurde und über Generationen im Besitz der Familie Brömmer war und auch bewohnt wurde, dient seit Mai 2016 als Location für Film- und Fotoaufnahmen - und zwar unter dem Namen „LUK-Location“. Betreiberin ist Regina Knobloch aus Hamburg, die das Haus im Oktober 2015 erwarb, nachdem sie im Internet eine geeignete Immobilie suchte, die sich als Film- und Foto-Studio eignen würde und darüber hinaus aus logistischen Gründen nur unweit von Hamburg befindet. „In Hamburg spielt sich ja nahezu alles ab, was mit dieser Branche zu tun hat“, erklärt Knobloch, die ursprünglich aus Köln stammt und seit fünf Jahren mit ihrer Familie in der Hansestadt lebt. Die Filmausstatterin und Stylistin erkannte schnell das Potenzial, das in dem Gebäude steckte, und ließ gezielt Sanierungs- und Umbauarbeiten vornehmen, die insgesamt nur knapp vier Monate beanspruchten.

Doch das Resultat ist bemerkenswert: Das Haus verfügt jetzt über Räumlichkeiten, die sich innerhalb kürzester Zeit überaus variantenreich gestalten lassen. Eine Altbauwohnung, eine Neubau-Villa und ein Loft-Appartement stellen die Basics dar, die jeweils auf die entsprechenden Bedürfnisse unterschiedlicher Produktionen angepasst werden können. Außerdem verfügt die „LUK-Location“ über ein Grundstück von etwa 3000 Quadratmetern samt fünf Garagen , so dass alle angereisten Fahrzeuge zu den jeweiligen Produktionstagen samt Catering dort genügend Platz vorfinden. Neben den modifizierbaren Räumlichkeiten des Hauses, das unter anderem auch über eine optimale Stromversorgung verfügt (125 Ampere Drehstrom) steht ein Gartenbereich zur Verfügung, in dem es auch noch „einen schönen Bestand an Obstbäumen“ gibt, wie Knobloch versichert. Bisher hat es rund 36 Produktionen in der Barmstedter Location, vorrangig für Werbefotografie, aber auch schon für diverse Werbefilme namhafter Unternehmen gegeben - unter anderem Parship, Persil, Melitta und Sanostol. Anfragen für Fernsehspiele oder -filme habe es auch schon gegeben, allerdings kam es noch zu keiner konkreten Buchung der „LUK-Location“. Doch dies dürfte nur noch eine Frage der Zeit sein, denn die äußerst günstigen Rahmenbedingungen, die mit der Film- und Fotoarbeit am und im Haus an der Lutzhorner Landstraße verknüpft sind und die sich auch bei den bisherigen Produktionen als attraktiv erwiesen haben, dürften sich herumsprechen.

Darüber hinaus ist Barmstedt ja auch als Filmstadt kein unbeschriebenes Blatt, denn namhafte Regisseure wie Wolfgang Petersen („Tatort“) und Detlev Buck („Karniggels“) hatten in der Schusterstadt bereits mehrfach für Film- und Fernsehproduktionen gedreht.

von Ulf Marek

erstellt am 30.Jan.2017 | 14:00 Uhr

