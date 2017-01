Barmstedt : Immer mehr Müll wird vor den Containern entsorgt

1 von 1 Foto: Uthoff 1 von 1

Barmstedt | In letzter Zeit komme es nach Beobachtungen der Ordnungsbehörde verstärkt zu Müllablagerungen an den Containerplätzen im Stadtgebiet, berichtet auch Stadtsprecher Wolfgang Heins. „Dabei wird neben einer unerlaubten Ablagerung an den Standorten leider auch keine Rücksicht auf die unmittelbaren Anwohner genommen“, sagt er.

Obwohl das Angebot der Entsorgung bestehe, würden unter anderem Farbeimer, blaue Säcke, gelbe Säcke, Elektronikschrott, Möbel, Matratzen und ähnliches abgelagert werden. Die Stadt weist deshalb darauf hin, dass nur die für die jeweiligen Container zulässigen Abfälle und Rohstoffe vor Ort eingeworfen werden dürfen. „Es handelt sich eben nicht um Plätze für die allgemeine Müllentsorgung“, betont der Stadtsprecher. Sollten die Container voll sein, so sind die Abfälle wieder mitzunehmen und zu einem späteren Zeitpunkt einzuwerfen. „Das mag im Einzelfall einmal ärgerlich sein“, so Heins. Dennoch sind die Abfuhrunternehmen nicht gehalten, den Müll vor den Containern einzusammeln, was wiederum Kosten für den städtischen Haushalt bedeute. Die seien aber vermeidbar, so Heins.

Wer Sonderabfälle entsorgen möchte, hat heute dazu auf dem Parkplatz an der Seestraße die Möglichkeit. In der Zeit von 11 bis 12.30 Uhr können am Schadstoffmobil des Kreises Pinneberg zum Beispiel ausgediente Batterien, kaputte Akkus, Leuchtstoffröhren, Farb- und Lackreste sowie Medikamente und Haushalts-Chemikalien. abgegeben werden. Zusätzlich nehmen die Experten dort auch kleine, defekte elektrische Geräte bis zu einer Größenordnung von Toaster, Föhn und Kaffeemaschine entgegen.

von Christian Uthoff

erstellt am 15.Jan.2017 | 13:29 Uhr

