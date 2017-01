Hoyer erhält Feuerwehrehrenkreuz

vergrößern 1 von 3 Foto: Schilling (2) 1 von 3

Das vergangene Jahr verlief für die Freiwillige Feuerwehr Bullenkuhlen ruhig. Das berichtete Wehrführer Ulf Glismann während der Jahreshauptversammlung der Wehr in der Schankwirtschaft „Harbeck“.

Die Bullenkuhlener Brandbekämpfer mussten 2016 zu drei Einsätzen ausrücken: einem kleinen Feuer im Seether Weg sowie zu Alarmübungen in Seeth-Ekholt und Bevern. Hinzu kamen noch zahlreiche Übungen und Veranstaltungen wie zehn Dienstabende mit einer Beteiligung von 60 Prozent, Funkdienste im Funkkreis, Fortbildungen für Digitalfunk mit der Freiwilligen Feuerwehr Bevern, ein Motorsägenlehrgang mit Schnitttechniken an Holz unter Spannung sowie Routinefahrten und Abpumpen von Brunnen. Am und im Gerätehaus sowie an Ausrüstung und Gerät wurden diverse Arbeiten ausgeführt. Die Freiwillige Feuerwehr wirkte zudem am Dorffest und am Volkstrauertag mit.

„Ein besonderes Ereignis war die Umrüstung auf Digitalfunk und die damit verbundene Fortbildung beziehungsweise Einarbeitung der Kameraden“, stellte Glismann fest. Mehrere Kameraden hätten zudem erfolgreich an verschiedenen Lehrgängen auf Kreis- und Landesebene teilgenommen. Ein Bullenkuhlener Brandbekämpfer ist auch als Kreisausbilder tätig.

Derzeit zählt die Freiwillige Feuerwehr laut Glismann 41 Mitglieder, von denen 26 aktive Brandbekämpfer sind. Drei gehören der Jugendabteilung und zwölf der Ehrenabteilung an. Mit dem Löschfahrzeug wurden im vergangenen Jahr insgesamt 1141 Kilometer zurückgelegt.

Für 40-jährige Zugehörigkeit zur Freiwilligen Feuerwehr erhielt Karsten Hoyer aus den Händen von Bürgermeister Willi Hachmann das Feuerwehrehrenkreuz in Gold und von Wehrführer Ulf Glismann die Bandschnalle. Hoyer, der die ersten Jahre der Beverner Wehr angehörte, sei immer einsatzbereit gewesen, hieß es in der Laudatio. Für 20-jährige Mitgliedschaft bekam Ralph Perner ebenfalls die Bandschnalle verliehen. Ernst-Hermann Eggers, von 1994 bis 1999 Wehrführer, wurde in die Ehrenabteilung überstellt. Er war zuletzt Gruppenführer der Reserve und Maschinistenausbilder auf Kreisebene.

Zum Schluss der Veranstaltung ergriff Bürgermeister Willi Hachmann das Wort. Er sprach den beförderten, geehrten und gewählten Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr seine Glückwünsche aus und blickte dann noch einmal zurück auf das Jahr 2016. Es seien zwar keine großen Einsätze gefahren worden, wie er feststellte, dafür hätten die Brandbekämpfer bei vielen kleinen Maßnahmen Unterstützung geleistet.

Lobend erwähnte er vor allem die aus seiner Sicht ausgezeichnete Zusammenarbeit zwischen der Bullenkuhlener und der Beverner Wehr. Nachbarschaftliche Hilfe sei wichtig, so Hachmann. Besonders erfreut zeigte er sich zudem darüber, dass die Wehr endlich – nach zehn Jahren Wartezeit – mit Digitalfunk ausgestattet worden sei. Ulf Glismann dankte dem Bürgermeister und der Gemeinde für die Unterstützung der Wehr.