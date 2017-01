Hemdinger Kinder erforschen das Watt

vergrößern 1 von 3 1 von 3

Jule misst mit dem Zentimetermaß die Spannweite von Marinas ausgestreckten Armen nach. Sie beträgt 1,40 Meter. „Genauso lang wie die Spannweite der Silbermöwe – ganz schön lang“, sagt Jule staunend. Die beiden Viertklässlerinnen der Grundschule Hemdingen haben sich mit ihren Klassenkameraden und der Klassenlehrerin Anja Brößkamp in den vergangenen Tagen auf Entdeckungsreise durch das Watt begeben. „Wir haben die Wanderwerkstatt ,Vögel im Nationalpark Wattenmeer‘ bereits zum zweiten Mal an der Schule“, berichtete Brößkamp. Die Schau sei so beliebt, dass die Hemdinger Schule sich bereits vor drei Jahren habe anmelden müssen.

Die Schüler arbeiteten ihre Fragebögen in Gruppen ab. Die Antworten fanden sie an den vier Erkundungssäulen. Dort konnten die Kinder die Vogelwelt mit allen Sinnen erleben. Acht typische Vogelarten des Wattenmeers wie Austernfischer, Ringelgans und Küstenseeschwalbe waren ausgestopft in Naturgröße zu sehen. In Boxen konnten Muscheln betrachtet, angefasst und das Gefieder erfühlt werden. Steckbriefe zu den Tieren klärten darüber auf, wo die geflügelten Wattbewohner Brut- und Rastgebiete haben und welche Nahrung sie bevorzugen. Weiterhin waren die Rufe der einzelnen Vögel zu hören. „Wir haben uns zu einer Meditationsrunde auf den Fußboden gelegt und den Vogelstimmen gelauscht“, so Brößkamp.

Besonders stolz war Brößkamp auf die mitgelieferten Binokulare, durch die die Kinder etwa eine Feder im Detail betrachten konnten. Die kleinen Forscher experimentieren auch mit Waage, Maßband und Präparaten. Jakob und Nick betrachteten den Austernfischer. „Er holt sich mit dem langen Schnabel Fische aus dem Watt“, berichteten die beiden. Und der Säbelschnäbler nutze seinen gebogenen Schnabel, um Wattwürmer aus ihren Löchern zu ziehen. Rasmus und Zoe schauten sich grübelnd in Gläsern Salz zu 50, 30 und 10 Gramm an und überlegten, welche dieser Mengen sich in einem Liter Salzwasser befinden.

Etliche Kinder wie Lisanne und Jasmin haben das Wattenmeer bereits bei einer Klassenreise nach Sylt kennengelernt. „Wir sind auch durch das Watt gelaufen“, so Jasmin. Dass der Vogel Knutt im Juni 5000 Kilometer nach Sibirien zum Brüten fliegt, im August kurz vor den Jungvögeln zurückkehrt und zum Überwintern nach Westafrika fliegt, haben sie jetzt dazugelernt. „Die Schüler arbeiten hier in Teams selbstständig und handlungsorientiert“, so Brößkamp. „Die Wanderwerkstatt ist wirklich bemerkenswert, die Kinder können ganz viel Material anfassen, und sie lernen viel über Arten-, Natur- und Umweltschutz sowie über die Besonderheiten dieses Weltkulturerbes “, sagte sie.

Das Kollegium hatte im Vorwege an einer vorbereitenden Fortbildung teilgenommen. Vier Wochen stand den Schülern die Wanderwerkstatt, die auch schon in Hörnerkirchen zu Gast war, zur Verfügung.