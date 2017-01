Das Jahr der Fehlalarme : Heede: Jahreshauptversammlung der Feuerwehr

1 von 1 Foto: Pergande 1 von 1

Heede | Seit 60 Jahren ist Ernst Behncke Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Heede. Dafür wurde der 80-Jährige, der Mitglied der Ehrenabteilung ist, von Wehrführer Lars Westphalen und Bürgermeister Reimer Offermann vor Kurzem während der Jahreshauptversammlung der Wehr im „Heeder Damm“ ausgezeichnet.

Die Arbeit und die Ausrüstung der Wehr hätten sich über die vergangenen Jahrzehnte stark verändert, so der Geehrte: „Früher gab es mehr Großbrände, da brannten etliche Bauernhäuser im Dorf ab“, sagte er. Die Tiere hätten aber stets gerettet werden können. Die Ausstattung der Wehren habe sich ebenfalls sehr geändert. „Atemschutzgeräte gab es damals nicht, wir richteten uns nach dem Wind“, so Behncke. Als Kind hab er es noch erlebt, dass jemand durch das Dorf fuhr und in das Alarmhorn stieß, um die Kameraden zu alarmieren. „Damals kam das gesamte Dorf nach einem Brand zusammen, um den Geschädigten zu helfen und aufzuräumen“, so Behncke. Auch die Kameradschaft in der Wehr sei sehr hoch gewesen. „Kaum jemand arbeitete auswärts, es waren alle bei einem Brand sofort zur Stelle“, sagte er.

Die Hauptversammlung stand im Zeichen der Jahresberichte sowie Ehrungen und Beförderungen. Westphalen begrüßte die Mitglieder der Ehrenabteilung und der Jugendwehr sowie Gemeindevertreter, außerdem Jens-Peter Saathoff vom Kreisfeuerwehrverband, Wehrführer benachbarter Gemeinden, Barmstedts Polizeichef Peter Kroll sowie Pastor Bert Johannigmann. „Es war ein Jahr der Fehlalarme“, blickte Westphalen auf 2016 zurück. Allein im Februar sei die Wehr dreimal zur Flüchtlingsunterkunft in Heede wegen Fehlalarmen ausgerückt. Auch im Oktober habe es vier Tage vor der gemeinsamen Übung mit den Wehren aus Hemdingen, Bilsen und Langeln einen Fehlalarm gegeben – genau dort, wo die Übung stattfinden sollte. „Im November hatten wir als realen Einsatz eine Löschhilfe in Langeln“, so Westphalen. Beim Ausblick für dieses Jahr ging er auf die seit längerer Zeit ersehnte Einführung des Digitalfunks ein. „Wir werden damit üben, bis es uns zu den Ohren rauskommt, um sicher damit arbeiten zu können“, so Westphalen. Gerätewart Bernd Marquardt berichtete, dass der Einbautermin des Digitalfunks für den März anberaumt sei.

Drei Fahrzeuge fahren 1200 Kilometer

Die drei Fahrzeuge der Wehr seien anstandslos durch den Tüv gekommen, so Marquardt weiter. Sie hätten 72 Mal das Gerätehaus verlassen, seien 1200 Kilometer gefahren und hätten dabei 350 Liter Diesel verbraucht. „Der Feuerlöscher-Prüfdienst hat einen Löscher ausgewechselt, der seine 20 Jahre Bestandszeit erreicht hatte“, sagte er.

Atemschutzwart Jan Hachmann meldete etliche Übungen der zehn Atemschutzgeräteträger. Auch die 18 Jugendlichen der Wehr haben 2016 viel unternommen. Sie waren beim Pfingstzeltlager, Ferienausfahrten und einem Ausbildungswochenende in Barmstedt, sagte Jugendobmann Karsten Glißmann. Birte Vollmer vom Festausschuss zählte viele Festivitäten der Wehr auf, die der Ausschuss vorbereitet hatte – darunter ein Skatabend, ein Kinobesuch, eine Osterfeier, ein Grillfest, Ausfahrten und der Laternenumzug. Die Arbeit des Festausschusses wurde ausdrücklich von Westphalen gelobt. Für die ausgeschiedenen Vollmer und André Schlüter wurden Westphalen und Fabian Schubert in den Ausschuss gewählt. Der Wehrführer hob zudem Tim und Torsten Tietjen mit ihrer Dienstbeteiligung von 100 Prozent hervor. Die durchschnittliche Beteiligung betrug 77,39 Prozent.

Bürgermeister Offermann gab bekannt, dass neue Einsatzkleidung bestellt sei. „Es ist wichtig, dass unsere Wehr mit einer vernünftigen Schutzkleidung ausgestattet ist“, sagte er. Die Hydrantenpflege, die jedes Jahr von der Wehr vorgenommen werde, müsse nicht zusätzlich noch von den Stadtwerken durchgeführt werden, teilte Offermann außerdem mit. Er lobte die Kulturpflege der Wehr im Dorf. „Die tollen Veranstaltungen locken viele Menschen heran. Das stärkt unsere Gemeinschaft und bringt junge Leute in die Wehr“, sagte er.

Ehrungen Ernst Behncke für 60 Jahre Mitgliedschaft, Ernst Runge für 30 Jahre. Für 30 Jahre aktiven Dienst wurde Löschmeister André Schlüter geehrt, für 25 Jahre in der Heeder Wehr erhielt er das Brandschutzehrenzeichen in Silber. Für 20 Jahre Dienst wurde Sven Kruse geehrt.

Beförderungen Jan Hachmann, Thomas Perthen und Mark Kruse wurden zum Hauptfeuerwehrmann befördert, der stellvertretende Wehrführer Tim Hauschildt zum Brandmeister und Gruppenführer Christian Glißmann zum Oberlöschmeister. Nach dem Anwärterjahr wurde Fabian Schubert in die Feuerwehr aufgenommen.

