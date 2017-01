Harald Kopper wird Ehrenwehrführer

vergrößern 1 von 3 Foto: Pergande (2) 1 von 3

Harald Kopper ist zum Ehrenwehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Hemdingen ernannt worden. Dem Hauptbrandmeister wurde die Auszeichnung während der Jahreshauptversammlung der Wehr im „Hemdinger Hof“ von Bürgermeister Hans-Hermann Sass und Wehrführer Jörn Clasen überreicht. Kopper stand von 2005 bis 2014 als Vorgänger von Clasen an der Spitze der Hemdinger Feuerwehr. „Dieses Ehrenamt ist eine Herausforderung mit großer Verantwortung“, begründete Sass die Auszeichnung. „Er hat sich um das Feuerwehrwesen der Gemeinde Hemdingen verdient gemacht.“

Clasen begrüßte außer den aktiven Feuerwehrleuten und der Ehrenabteilung den Ehrenwehrführer Peter Krohn sowie Olaf Kielmann von der Kreisfeuerwehr. Zudem blickte er während der Veranstaltung auf das vergangen Jahr zurück. „Wir hatten 14 überschaubare Einsätze“, sagte er. Überwiegend technische Hilfeleistungen musste die Wehr 2016 bewältigen. So seien auf Straßen umgestürzte Bäume beseitigt worden, eingeklemmte Personen nach Autounfällen befreit und ein Ertrinkender gerettet worden. Gelöscht wurden brennende Mülleimer. Eine Hauptübung mit den Nachbarwehren organisierte die Hemdinger Wehr. „Der Höhepunkt in 2016 war die Ankunft der beiden neuen Fahrzeuge“, so Clasen (wir berichteten).

56 Dienste seien geleistet und etliche Lehrgänge auf Kreis- und Landesebene absolviert worden, so Clasen weiter. Zehn Veranstaltungen wie das Entenverspielen und der Tanz in den Mai seien bei den Gästen gut angekommen. „Die ersten neuen Schutzanzüge für Einsätze sind zudem da“, sagte er. Die Wehr denke außerdem über einheitliche neue Pullover und Poloshirts nach. „Unsere jetzigen T- und Sweatshirts sind nahezu Putzlumpen“, so Clasen.

Sass berichtete aus dem Gemeindeleben. „Ein neues Gewerbegebiet ist in Planung, die dritte Krippengruppe nimmt den Betrieb auf“, sagte er und weiter: „Die Baracke als Ursprungsgebäude des Kindergartens muss bautechnisch in Angriff genommen werden.“ Clasen hakte sofort ein: „Die können wir als Wehr erst einmal als Übungsobjekt nehmen.“

Der ehemalige Jugendobmann und frisch umgetaufte Jugendwart Kevin Bornholdt berichtete, dass es nicht genug Erwachsene für die Aufsicht der Nachwuchskräfte gebe. „Das ist nicht nur bei uns ein Dilemma, uns fehlen Jugendwarte“, so Clasen.



