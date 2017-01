Groß Offenseth wartet auf die Ampel

vergrößern 1 von 6 Foto: Uthoff 1 von 6









Es war eines der Aufregen-Themen in 2016: Nach mehreren Unfällen auf der Kreuzung von Hauptstraße, Dorfstraße und K 18 in Groß Offenseth-Aspern will der Kreis dort in diesem Jahr eine Ampel errichten. Zudem wachsen die Gemeinden im Amtsbezirk Rantzau weiter. Wo genau in diesem Jahr Neubaugebiete ausgewiesen und B-Pläne in die Tat umgesetzt werden sollen, steht im zweiten Teil unserer Vorschau für das Barmstedter Umland. Dieses Mal dreht sich alles um die Gemeinden Bokholt-Hanredder, Bullenkuhlen, Lutzhorn und Groß Offenseth-Aspern.

Das größte Projekt der Gemeinde Bokholt-Hanredder für dieses Jahr ist laut Bürgermeister Wolfgang Mohr (Foto) die Umsetzung des Bebauungsplans (B-Plan) Nummer 20. Gemeint ist damit das Gebiet östlich des Birkenwegs und nördlich der Landesstraße 75, wo ein neues Wohnbaugebiet mit etwa 35 bis 40 Wohneinheiten – darunter Einfamilien- und Doppelhäuser – entstehen soll. Die Grundstücksgröße liegt zwischen 400 und 600 Quadratmetern. „Wir wollen die Erschließungsmaßnahmen abschließen“, erläutert Mohr im Gespräch. „Das wird etwa im dritten oder vierten Quartal der Fall sein.“ Einen entsprechenden Grundsatzbeschluss hatte die Gemeindevertretung im Dezember gefasst. An dem Baugebiet hatte es Kritik aus Elmshorn gegeben – unter anderem, weil aufgrund der Lage Einwohner aus Elmshorn abgeworben werden könnten, so ein Vorwurf aus der Nachbarstadt.

Weitere Projekte, die in diesem Jahr in Bokholt-Hanredder anstehen, seien die Sanierungen öffentlicher Gebäude wie der Mehrzweckhalle und der Grundschule, so Mohr. Darüber hinaus werden die üblichen, jährlich anfallenden Sanierungsmaßnahmen durchgeführt – beispielsweise im Abwasserbereich. Die für vergangenes Jahr in der Waldstraße in Vossloch geplanten Bauarbeiten waren wegen des Ausbaus der Landesstraße 75 verschoben worden – voraussichtlich um zwei bis drei Jahre, hieß es.

Die Gemeinde Bullenkuhlen zählt aktuell etwa 390 Einwohner. Aber dabei bleibt es nicht: Die Zahl wird sich etwa um 50 erhöhen, denn die Gemeinde hat ein 3,4 Hektar großes Grundstück von der Baumschule Lohse erworben, das im ersten Bauabschnitt bis zum Jahre 2025 auf einer Fläche von 1,3 Hektar mit 16 ein- und zweigeschossigen Klinker- und Holzhäusern bebaut werden soll. „Diesem Projekt gilt unser Hauptaugenmerk“, berichtet Bürgermeister Willi Hachmann.(Foto) „Die Erschließung wird voraussichtlich im Februar oder März abgeschlossen, und dann beginnt der Verkauf. Das ist aber auch ein wenig abhängig von der Witterung“, so Hachmann. Die Gemeinde ist zudem bestrebt, die örtliche Freiwillige Feuerwehr auf dem neusten Stand zu halten. In diesem Jahr erhält sie neue Einsatzkleidung – und zwar etappenweise, wie Hachmann erläutert. Ein weiteres Aufgabenfeld sei die Instandhaltung der Wege und Straßen.

Auch Lutzhorn soll weiter wachsen: „Wir wollen ein neues Baugebiet am Lindenweg ausweisen, wo voraussichtlich zehn bis zwölf Wohneinheiten entstehen“, berichtet Bürgermeister Hans-Jürgen Kublun (Foto). Zudem solle das Breitband-Projekt, das vom Amt Rantzau betreut werde, weiter vorangetrieben werden. Auf ihrem „Zettel“ hat die Gemeinde auch die Ausweisung einer Ausgleichsfläche – unter anderem für das neue Baugebiet. Der Kreis Pinneberg beabsichtigt zudem, ab diesem Jahr die Kreisstraße 2, die quer durch die Gemeinde führt, zu sanieren.

Wie die anderen Dörfer will auch die Gemeinde Groß Offenseth-Aspern Bauwilligen Grundstücke zur Verfügung stellen. „Die Erschließungsarbeiten im neuen Baugebiet sind voraussichtlich im Sommer abgeschlossen“, erklärt Bürgermeister Werner Schlüter (Foto). Das Gebiet liegt im Bereich der Landesstraßen 112 und 113. „Dort werden zehn Wohneinheiten geschaffen, hinzu kommt noch ein wenig Kleingewerbe.“ Die Freiwillige Feuerwehr bekommt außerdem im April ein zweites Fahrzeug. Dabei handelt es sich um ein Tragkraftpritzen-Staffelfahrzeug.

Während der jüngsten Sitzung der Gemeindevertretung forderte Schlüter zudem mit aller Entschiedenheit, dass der Kreis die Maßnahmen zur Verkehrssicherung an der Steenfatt-Kreuzung umsetze. Grund dafür sei, dass sich dort erneut ein Unfall ereignet habe. Der Kreis Pinneberg plant, im Frühjahr eine Ampel zu errichten. Im Gespräch war auch, vorab das Tempolimit auf der Hauptstraße auf 50 km/h zu senken.