Molkerei in Barmstedt evakuiert : Gefährliche Chemikalie ausgetreten

Barmstedt | In der Nacht auf Freitag ist in einer Molkerei in Barmstedt gefährliches Ammoniak ausgetreten. Der Betrieb ist daraufhin evakuiert worden. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mussten die Gebäude verlassen. Das teilte die Feuerwehr am Freitagmorgen mit. Bewohner in der Nähe des Großbetriebs wurden aufgerufen, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Nach Angaben der Einsatzkräfte ist das Gas ätzend und kann die Lunge, die Augen und Schleimhäute angreifen.

Der Feuerwehr gelang es, gemeinsam mit dem ebenfalls ausgerückten ABC-Dienst des Kreises Pinneberg, noch in der Nacht das Leck zu schließen. Danach ist Schaum zum Einsatz gekommen, der den Gefahrenstoff abdecken und so den Austritt komplett stoppen sollte. Die Einsatzkräfte mussten das Gebäude aber bis in den Morgen belüften. Der Einsatz endete gegen sieben Uhr in der Früh. Verletzt wurde niemand. Der Grund für den Ammoniakaustritt ist unklar.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?

von shz.de

erstellt am 21.Apr.2017 | 09:41 Uhr