Kontrastprogramm zum Fußball : Geburtstag: Die SSV-Spieler-Frauen treffen sich seit 30 Jahren zum Kaffeetrinken

Barmstedt | Einen ungewöhnlichen Geburtstag hat am Freitag eine Barmstedter Frauenrunde gefeiert. Seit 30 Jahren treffen sich die Ehefrauen ehemaliger SSV-Fußballer im vier- bis sechswöchigen Rhythmus umschichtig zum Kaffeetrinken. „Auf dem Geburtstag des Fußballers Kurt Kallies vor 30 Jahren waren wir Frauen aus einer Laune heraus auf die Idee der Kaffeerunde nur für Frauen gekommen“, sagte Ute Rurka, die dann auch die erste Einladung aussprach. „Unsere Männer trafen sich andauernd beim Sport und hängten Diskussionsrunden an. Das konnten wir auch“, sagte sie.

Der Gesprächsstoff geht den Damen nie aus: Sie informieren sich, was gerade in Barmstedt los ist, und sprechen immer wieder von damals. Etwa, dass ihre Männer mit der Sporttasche loszogen, während sie den Haushalt und die Erziehung der Kinder wuppten. Und bei Spielen an der Düsterlohe am Spielfeldrand standen. Und die Trikots wuschen sowie Schuhe und Schnürbänder putzten. Und die Männer pflegten, wenn sie Beine oder Arme gebrochen hatten. „Mein Mann pausierte, als die Kinder klein waren, aber er schlich mit ihnen immer um den Fußballplatz rum, bis er endlich wieder spielen konnte“, sagte Rurka.

Sonntags seien die Männer stundenlang unterwegs gewesen. Einmal habe der Trainer angerufen, es würde noch länger dauern, jemand habe der Mannschaft Bier gespendet. „Nach dem Training kamen unsere Männer gemeinsam zu einem von uns nach Hause und brieten sich Spiegeleier in der Küche“, erzählte Doris Herrmann. „Oder sie aßen unsere frisch geräucherten Aale auf“, warf Rurka ein. Marlene Prozies’ Mann kam einmal nach dem Training pudelnass nach Hause. Er hatte jemanden auf dem Rad mitgenommen, und beide waren in einer Kurve in die Au gefallen.

„Wir möchten diese Zeiten nicht missen, wir haben im SSV Feste gefeiert, bei denen es hoch herging“, erzählte die Damen. Wie die legendären Maskeraden im „Waldschlößchen“ und „Barmstedter Hof“. Von einst zehn Damen blieben sieben übrig. Sie sind zwischen 70 und 85 Jahre alt und wollen sich treffen, solange es geht. „Die Männer, die von der Jugend bis zu den Supersenioren zusammen Fußball gespielt haben, sitzen heute als Expertenteam im Rentnerblock auf der Tribüne der Düsterlohe“, berichtete Vereinsarchivar Siegfried Seidler, der dem „SSV-Kaffeeklatsch“ zum Geburtstag gratulierte und etliche alte Fotos mitbrachte.

Als Überraschung tauchte an der Kaffeetafel, die bei Marlene Prozies gedeckt war, auch der Vereinsvorsitzende Hans-Christian Hansen auf. Er überreichte der Runde ein Präsent. „Das hier ist ein Zeichen für einen intakten Verein – toll“, sagte er beeindruckt. „Hier werden Traditionen aufgebaut, und eure lustige Riege kann ein Signal für jüngere Frauen sein.“

von Helga Pergande

erstellt am 23.Jan.2017 | 16:01 Uhr