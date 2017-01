Vandalismus : Folgen des Jahreswechsels

1 von 1 Foto: Meyer 1 von 1

Barmstedt | Manche Spuren der Silvesternacht sind in Barmstedt immer noch zu sehen: Der Briefkasten an der Brunnenstraße besteht nach wie vor aus Einzelteilen, und auch der gesprengte Zigarettenautomat am Erlengrund ist noch nicht wieder hergestellt. In der Nacht auf den 1. Januar hatten Unbekannte beide Behältnisse – vermutlich mit Böllern – in die Luft gejagt.

Bei der Polizei wurde bislang nur die Tat am Erlengrund angezeigt. „Der Sachschaden beläuft sich dort auf etwa 1000 Euro“, sagte ein Beamter gestern auf Anfrage unserer Zeitung. Ob Zigarettenpackungen oder die Geldkassette gestohlen wurden, sei nicht bekannt. „Die Kollegen konnten das nicht feststellen, und die betroffene Firma hat sich noch nicht gemeldet“, sagte der Beamte. Hinweise auf den oder die Täter nimmt die Polizei unter der Rufnummer 04123-684080 entgegen.

Der gesprengte Briefkasten sei der Polizei bislang nicht angezeigt worden, sagte der Beamte. Postsprecher Martin Grundler erklärte dazu auf Anfrage, das werde nachgeholt, „sobald wir uns das angesehen haben“. Da die Post landesweit „einige solcher Schäden“ zu beklagen, aber „nur eine überschaubare Zahl von Technikern“ habe, könne das jedoch etwas dauern.

Das Briefkästen an Silvester gesprengt werden, sei „ein alle Jahre wiederkehrendes Ärgernis“, sagte Grundler. Zum einen für die Post selbst – der Ersatz eines ,einfachen’ Kastens koste rund 500 Euro –, zum anderen für die Kunden, deren Post vernichtet werde. In Gegenden, in denen die Kästen häufig gesprengt werden, versuche die Post, sie durch Sperren zu schützen, sagte er. Zudem bemühten sich die Zusteller, die Kästen „so zu leeren, dass möglichst wenig drin ist“. Doch falls jemand den Kasten schon vormittags in die Luft jage oder Kunden am Abend noch Post einwerfen, „können wir leider nichts machen“. Die sichere Alternative sei, so Grundler, die Briefe oder Pakete in einer Filiale abzugeben.

Manche Kästen werden nicht ersetz

Er gehe davon aus, dass der Briefkasten ersetzt werde, so der Postsprecher. „Es gibt zwar Standorte, in denen wir das nicht machen, weil die Kästen dort immer wieder gesprengt werden, aber die Brunnenstraße gehört vermutlich nicht dazu.“ Wann der neue Kasten kommt, könne er aber nicht sagen. „Das hängt davon ab, wann die Mitarbeiter es schaffen.“

Angezeigt werde die Tat auf jeden Fall, sagte Grundler. „Das ist eine Sachbeschädigung. Und da wir bundesweit 110.000 Briefkästen betreiben, summieren sich die Vandalismusschäden schnell auf eine erheblichen Betrag.“ Offenbar ebenfalls ein Opfer von Silvester-Randalierern wurde ein gut gefüllter Papierkorb am Bahnhof Brunnenstraße: Ihm traten Unbekannte den Boden heraus.

von Elisabeth Meyer

erstellt am 06.Jan.2017 | 16:00 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen