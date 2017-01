Barmstedt : „Fernwärme lohnt sich derzeit nicht“

Barmstedt | Die umweltschonende Versorgung von Barmstedter Wohngebieten mit Fernwärme bleibt vorerst Zukunftsmusik. „Das rechnet sich im Moment selbst für mehrere hundert Wohneinheiten nicht“, sagte Stadtwerke-Geschäftsführer Fred Freyermuth. Wie berichtet, hatte das kommunale Energieversorger untersucht, ob sich der Aufbau eines Fernwärmenetzes für die Gebiete rund um die Meierei lohnen würde – weswegen der Ausbau der Gebrüderstraße und des Weidkamp verschoben wurde.

Das Ergebnis sei eindeutig gewesen, sagte Freyermuth: Wegen der zurzeit relativ niedrigen Preise für Primärenergie – Gas und Heizöl – würden sich die Investitionen nicht rechnen. „Fernwärme muss günstiger sein als Primärenergie, sonst nehmen das die Verbraucher nicht an.“ Der Bau von Fernwärmeleitungen aber sei „extrem teuer“, so Freyermuth. Für die untersuchten Gebiete wären Kosten in siebenstelliger Höhe angefallen.

Er bedaure das Ergebnis, sagte der Stadtwerke-Chef. „Aus ökologischer Sicht wäre das toll gewesen. Wir hätten einige Tonnen CO2 gespart.“ Aufgeschoben sei aber nicht aufgehoben: „Sobald sich die Marktbedingungen ändern, können wir einsteigen, denn wir haben das Konzept ja quasi in der Schublade.“

Blockheizkraftwerke in mehreren Gebäuden

Die Alternative zur Fernwärme sei eine dezentrale Wärmeversorgung in Mietobjekten mittels Blockheizkraftwerken (BHKW), erklärte Freyermuth. „Das machen wir in Barmstedt schon in etwa einem Dutzend Gebäuden, darunter die Feuerwache, das Rathaus und die Schulen.“ Entweder stehe ein „kleines BHKW“ im Keller oder als Nebengebäude auf dem Gelände, um dessen Kraft-Wärme-Kopplung (siehe Info-Kasten) zu nutzen. „Das ist ökologisch effizienter als die alten Techniken“, sagte Freyermuth. Er könne sich vorstellen, derartige kleine, dezentrale Anlagen – sogenannte Mieterstrommodelle – auch in Neubauobjekten zu errichten. In Frage käme dafür etwa das Vorhaben an der Königsberger Straße, so Freyermuth. Dort sollen mehrere Wohnblöcke abgerissen und durch neue ersetzt werden.

Als Kraft-Wärme-Kopplung bezeichnet man den Vorgang, dass die Wärme, die bei der Erzeugung von Strom entsteht, zum Heizen genutzt wird. In zentralen Kraftwerken geht sie sonst als Abwärme verloren. Dadurch sinkt zwar der Wirkungsgrad der Strom-Erzeugung leicht, der Gesamtnutzungsgrad kann aber bei vollständiger Abwärmenutzung bis auf 90 Prozent steigen.

von Elisabeth Meyer

erstellt am 24.Jan.2017 | 12:00 Uhr