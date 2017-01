„Haben hier einen Sanierungsstau“ : Die Stadt will Gebäude auf der Schlossinsel instandsetzen lassen

1 von 1 Foto: Meyer 1 von 1

Barmstedt | Sie sind in die Jahre gekommen – 2018 sollen drei städtische Gebäude auf der Schlossinsel Rantzau saniert werden. Die Arbeiten werden voraussichtlich fast eine halbe Million Euro – 450.000 Euro – kosten. Die Stadt hofft, dass das Vorhaben mit mindestens 50 Prozent bezuschusst wird. Während ihrer jüngsten Sitzung hatten die Stadtvertreter mehrheitlich beschlossen, die Sanierungen anzugehen. Zwei CDU- und ein FWB-Vertreter stimmten dagegen. „An mehreren Gebäuden haben wir einen Sanierungsstau – das wird uns früher oder später einholen“, hatte Ortwin Schmidt (CDU) festgestellt.

Geplant sind barrierefreie Zugänge zum Heimatmuseum und zum Gerichtsschreiberhaus – in dem die Galerie Atelier III untergebracht ist – sowie der Bau einer WC-Anlage und die Erweiterung der Toiletten im Café Schlossgefängnis. Für den Bau der barrierefreien Zugänge hat die Verwaltung etwa 80.000 Euro, für die Toiletten 150.000 Euro veranschlagt. Außerdem soll das Heimatmuseum saniert und „touristisch aufgewertet“ – sprich: anders gestaltet – werden. Geschätzte Kosten: rund 200.000 Euro. Weitere Sanierungsarbeiten sind im Herrenhaus – das noch vermietet ist – vorgesehen. Für Besucher, die mit dem Fahrrad kommen, sollen Fahrradständer errichtet werden.

Peter Gottschalk (FWB) merkte an, ihm sei der Betrag für das Museum zu hoch. „Zumal nicht aufgeschlüsselt ist, wie viel davon in die Sanierung und wie viel in die touristische Verbesserung fließt“. Bürgermeisterin Heike Döpke (parteilos) erklärte, die Beträge seien „nur grobe Schätzwerte“. Um Zuschüsse der Investitionsbank Schleswig-Holstein zu erhalten, sei ein Grundsatzbeschluss der Politik aber „hilfreich“.

Laut Verwaltung könnten die Sanierungen im Rahmen eines Landeswettbewerbs zur Förderung investiver touristischer Maßnahmen mit bis zu 50 Prozent gefördert werden. Für die Umgestaltung der Außenanlagen sei ein Zuschuss der Aktivregion Holsteiner Auenland denkbar. Für die Planung, die in diesem Jahr beginnen soll, rechnet die Verwaltung mit Kosten in Höhe von 20.000 Euro. Um das aufwändige Projekt zu koordinieren, will die Politik eine Arbeitsgruppe einrichten. Bis Mitte Januar sollen die Fraktionen jeweils einen Vertreter benennen, der daran mitwirken soll.

13. Jahrhundert als Befestigungsanlage in der Krückau angelegt. Die heutigen Gebäude stammen hauptsächlich aus dem 19. Jahrhundert – der Zeit, als das dänische Königshaus die Grafschaft Rantzau verwaltete. 1867 wurde die Insel zur preußischen Provinz. 1984 schenkte das Land sie der Stadt Barmstedt. Sie wird jährlich von etwa 100.000 Gästen besucht. Hauptgebäude ist das Herrenhaus (früher: Schloss Rantzau). Als Nebengebäude gelten das ehemalige Gerichtsschreiberhaus – in dem heute die Galerie III betrieben wird – und das frühere Gefängnis, das ein Café beherbergt. Alle Häuser stehen unter Denkmalschutz.

von Elisabeth Meyer

erstellt am 04.Jan.2017 | 12:15 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen