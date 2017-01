Baugebiete : Die Entscheidung ist gefallen: Die neue Straße soll Eichenring heißen

1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

Die Entscheidung fiel schnell: Die Erschließungsstraße im Neubaugebiet in Offenau an der Grenze zu Elmshorn soll Eichenring heißen. Dafür hat sich der Verkehrsausschuss der Gemeinde Bokholt-Hanredder am Donnerstagabend einstimmig ausgesprochen. „Das passt wunderbar“, sagte Bokholt-Hanredders Bürgermeister Wolfgang Mohr (CDU) während der Sitzung im „Bürgerhaus“. Eine endgültige Entscheidung wird die Gemeindevertretung während ihrer Sitzung am kommenden Dienstag fällen.

Der Ausschuss folgte dem Vorschlag von Mohr, der sich für den Namen Eichenring ausgesprochen hatte. Mitten im Neubaugebiet stehe eine sehr große Eiche; die Erschließungsstraße solle zudem ringförmig angelegt werden. Da sei der Name Eichenring naheliegend, begründete der Bürgermeister seinen Vorschlag. Im näheren Umkreis gebe es in den anderen Gemeinden zudem keine Straße mit dem selben Namen, so dass auch keine Verwechslungsgefahr bestehe, sagte die stellvertretende Bürgermeisterin Katrin Weihrauch-Lenz (FWG). Mit der Erschließung des Neubaugebiets soll im Frühjahr oder Sommer begonnen werden. Auf der 35.000 Quadratmeter großen Fläche zwischen Birkenweg und Landesstraße 75 sollen etwa 27 Wohngrundstücke entstehen.

Ein neues Baugebiet entsteht auch in Lutzhorn: Während ihrer gemeinsamen Sitzung sprachen sich der Bau- und Wege- sowie der Umweltausschuss der Gemeinde am Donnerstagabend dafür aus, ein Baugebiet nördlich des Lindenwegs auszuweisen. Die Ausschussmitglieder votierten für die eine Änderung des Flächennutzungsplans zur Ausweisung einer Wohnbaufläche sowie dafür, die Aufstellung des dazugehörigen Bebauungsplanes zu beschließen. Damit schafft die Gemeinde die planungsrechtlichen Voraussetzungen, um die Flächen wie vorgesehen nutzen zu können. Der Aufstellungsbeschluss wird ortsüblich bekannt gemacht. Die Beteiligung der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange übernimmt das Amt Rantzau. Die Bürger werden während einer Einwohnerversammlung über das Projekt informiert.

Die Gemeinde sei bereits „seit eh und je“, wie Bürgermeister Hans-Jürgen Kublun sagte, Eigentümer eines Flurstücks mit einer Größe von 25.885 Quadratmetern nördlich des Lindenwegs. Davon sollen etwa 16.900 Quadratmeter als Wohnbaufläche ausgewiesen werden. „Entstehen sollen dort mehr als zehn Wohneinheiten“, so Kublun. Die genaue Zahl stehe noch nicht fest. Die Vergabe der Grundstücke erfolge vorzugsweise an Lutzhorner, doch hätten auch Auswärtige eine Chance. Während dieses Jahr mit den Planungen ausgefüllt sei, erfolge die Erschließung voraussichtlich 2018.

von Christian Uthoff und Siegfried Schilling

erstellt am 28.Jan.2017 | 12:00 Uhr

