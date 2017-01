Neujahrsempfänge : Die Dörfer bangen um ihre Eigenständigkeit

1 von 1 Foto: BAZ 1 von 1

Barmstedt | Während der Neujahrsempfänge in Bevern und Bilsen haben Bürgermeister und Gemeindevertreter vor Kurzem auf das neue Jahr geblickt. In beiden Kommunen stand unter anderem der Breitbandausbau im Vordergrund. Sorgen macht Bilsens Bürgermeister Peter Lehnert und Beverns Bürgermeister Johann Hachmann eine ins Gespräch gebrachte Verwaltungsstrukturreform im Land. Lehnert fürchtet, dass die Stimmen der Gemeinden innerhalb einer Großgemeinde deutlich an Gewicht verlieren würden.

In Bevern berichtete Rainer Wieschendorf, Stellvertreter von Bürgermeister Johann Hachmann (Foto), über den abgeschlossenen Breitbandausbau im Dorf, mit dem man einen Meilenstein gesetzt habe. Bei der Realisierung des Projekts mit den Stadtwerken Barmstedt seien ihnen einige glückliche Umstände entgegengekommen – wie beispielsweise verschiedene Baumaßnahmen im Gemeindegebiet. Mit angepackt hatten bei den Bauarbeiten auch zwei Beverner Bürger: Wilfried Gülck und Hans-Jürgen Behncke hatten mit Schaufeln und Minibaggern Erdreich bewegt. Sie erhielten wie auch Bürgermeister Hachmann und der anwesende Geschäftsführer der Stadtwerke Barmstedt, Fred Freyermuth, kleine Präsente. Hachmann wurde von Wieschendorf für sein Geschick und seinen Weitblick als Bürgermeister gelobt.

Mit Blick auf den Amtsdirektor des Amts Rantzau, Heinz Brandt, der zu den Gästen des Neujahrsempfangs zählte, griff Hachmann das Thema der größeren Verwaltungseinheiten auf und betonte, dass man mit den jetzigen Strukturen gut gefahren sei. Breiten Raum in seinen Ausführungen nahm auch das Abwassersystem ein. So wies er unter anderem darauf hin, dass es in einigen Pumpanlagen häufiger zu Verstopfungen komme. Er forderte die Bürger daher dazu auf, keine faserigen Stoffe in der Toilette zu entsorgen. Sie seien dafür verantwortlich, dass es zu Verstopfungen im System komme.

Messgeräte bremsen Autofahrer

Das Aufstellen von drei Messtafeln im Ort habe zu einem deutlichen Rückgang der Geschwindigkeitsüberschreitungen geführt – und zwar um 40 Prozent, so Hachmann. Das sei sehr erfreulich „Im Augenblick sind wir dabei, Baugrundstücke auszuweisen, um jungen Bevernern einen Anreiz zu geben, hier zu bleiben“, so Hachmann weiter, der dabei auch Gewerbetreibende im Blick hat. Über einen längeren Zeitraum lief der Fotowettbewerb. Der Neujahrsempfang bot Gelegenheit, die besten Arbeiten auszuzeichnen und die Werke zu zeigen.

In Bilsen waren etwa 90 Besucher zum Empfang ins Dörpshuus gekommen. Bürgermeister Lehnert begrüßte außer vielen Neubürgern den Ehrenbürgermeister Rainer Ute Harms, nahezu alle Gemeindepolitiker sowie die für Bilsen zuständige CDU-Kreistagsabgeordnete Heike Beuckelmann. Auch Bürgermeister und Politiker weiterer Umlandgemeinden und aus Barmstedt waren vor Ort. Lehnert gab einen Rückblick auf 2016 und eine Vorschau auf 2017. „Wir haben ein gutes, aber auch schwieriges Jahr hinter uns. Wir konnten trotz hoher Kreisumlage Rücklagen für Investitionen anlegen und die Steuersätze niedrig halten“, sagte der CDU-Politiker.

Neuer Supermarkt in der Gemeinde

Bilsen und Langeln seien Vorreiter für das schnelle Internet im Amtsgebiet gewesen, so Lehnert weiter. Derzeit laufe das Breitbandprojekt des Amts Rantzau. Mit einer gemeinsamen Ausschreibung soll der kompletten Bezirk mit schnellem Internet versorgt werden. „Wir erhalten aus einem Bundesförderungsprogramm 50 Prozent Zuschuss für Investitionskosten und vom Land 25 Prozent“, so Lehnert, der dann noch eine Lanze für Bilsen brach. „Unser kleines Dorf mit 800 Einwohnern hat dank intensiver Pflege von meinem Vorgänger immer noch eine Bankfiliale. In größeren Gemeinden werden sie geschlossen.“ Im Neubaugebiet Klosterkoppel soll zudem ein Supermarkt entstehen, so Lehnert.

Die Gemeinschaft im Dorf sei gut, man kenne seine Nachbarn. Und Hilfe sei selbstverständlich, so Lehnert weiter. „Unsere Veranstaltungen von Feuerwehr und Vereinen richten sich gerade an Kinder und junge Familien.“ Er warb zudem für den Gemeindebus, der von allen Bilsener Bürgern genutzt werden könne. Das gelte ebenso für Bänke und Tische sowie Zelte von Vereinen. „Wir würden gern noch mehr Bauplätze ausweisen. Insgesamt ist der Siedlungsdruck in Schleswig-Holstein sehr hoch“, sagte der Bürgermeister. Das sei aber an den Schreibtischen in der Landesregierung, wo vor etlichen Jahren entsprechende Landespläne ausgearbeitet worden seien, nicht angekommen. „Wir nehmen uns in Bilsen vor, die Steuersätze niedrig zu halten, wir wollen das Dorfleben bewahren“, fasste er zusammen.

Sorgen um Eigenständigkeit

Sorgen würden ihm in landespolitischen Kreisen diskutierte Reformen der Verwaltungsstruktur in Schleswig-Holstein bereiten. „Die Ämter Rantzau und Hörnerkirchen sowie Barmstedt würden eine Großgemeinde mit einer Verwaltung bilden, die, wie die Erfahrung lehrt, letztendlich teurer statt günstiger wird“, sagte er. In einem Parlament von vielleicht 30 Politikern hätten die einzelnen Gemeinden kaum Gewicht. „Wenn die vielleicht eine Stimme aus Bilsen ein neues Feuerwehrauto wünscht, was werden alle anderen sagen?“, fragte er in die Runde. „Das von uns hoch geschätzte Ehrenamt, das kurze hilfreiche Wege nimmt, würde bei der zentralen hauptamtlichen Verwaltung mit noch mehr Bürokratie frappant zurückgehen“, so Lehnert.