Neujahrsempfang in Langeln : Die Bürger sollen sich zur Wahl stellen

Barmstedt | Mit Blick auf die Kommunalwahl im kommenden Jahr hat Langelns Bürgermeister Hans-Detlef Fuhlendorf an die Bürger appelliert, sich zur Wahl zu stellen, damit sich Langeln weiterhin selbst verwalten könne. „Wir haben alle Angst um die Dörfer, Ämter und Ehrenämter“, sagte er während des Neujahrsempfangs der Gemeinde am Sonntag. Hintergrund sind auf Landesebene ins Gespräch gebrachte Pläne, Verwaltungsstrukturen zu reformieren und Kommunen zu Großgemeinden zusammenzufassen. Die Pläne wurden auch bereits auf Amtsebene und den Neujahrsempfängen von Bevern und Bilsen stark kritisiert.

Alveslohes Bürgermeister Peter Kroll, ebenfalls zu Gast auf dem Neujahrsempfang, schlug in dieselbe Kerbe und erklärte, es könne nicht sein, dass Dörfer plattgemacht werden würden. Eine Verteuerung des Lebens, Fremdbestimmung und Streichungen beispielsweise im kulturellen Bereich wären die Folge. Die Redner – darunter auch Amtsvorsteher Willi Hachmann – blickten auch über den regionalen Tellerrand hinaus und widmeten sich der Weltpolitik, die nach der Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten instabiler und unberechenbarer geworden sei, wie sie feststellten.

Fuhlendorf blickte zudem auf das vergangene Jahr in Langeln zurück. Nicht ohne Stolz wies der Bürgermeister darauf hin, dass mittlerweile sämtliche Bauplätze im Baugebiet „Schoolkoppel“ verkauft werden konnten. Dort stünden nun Restarbeiten an. Ein größeres Vorhaben stelle der Bau des neuen Feuerwehrhauses dar, mit dem dieses Jahr begonnen werden soll. Der Bau sei aber nicht gefordert worden, vielmehr habe ihn die Gemeinde geplant. Die Gemeindevertreter verfügen nun zudem über Tablets für ihre Ratsarbeit.

Als erfreulich wertete Fuhlendorf es, dass die Baumaßnahmen an der Landesstraße 75 (L75) in Langeln fortgeführt werden, „damit wir endlich eine leise Straße bekommen“, wie er formulierte. Entschieden sprach er sich auch für eine Linksabbiegerspur von der L75 auf die Bundesstraße 4 im Alvesloher Ortsteil Hoffnung direkt an der Grenze zu Langeln aus. Dort komme es zeitweise immer wieder zu langen Staus. Ziel sei eine bessere Verkehrsführung. Das Projekt war bereits vor vier, fünf Jahren eingebracht worden, dann aber hängenblieben, so Fuhlendorf.

Weitere Themen, die der Bürgermeister streifte, waren der neue Anbau an den Kindergarten Hemdingen, die neu gegründete Waldgruppe in Heede sowie die Betreute Grundschule „Mauseloch“. Auch sprach er über die Unterbringung von Flüchtlingen. Das Amt Rantzau habe zu diesem Zweck eine Reihe von Häusern angekauft, zudem werde die Asylunterkunft in Langeln saniert. Darauf kam auch Hachmann zu sprechen, der zudem hervorhob, dass man die Flüchtlingssituation gut in den Griff bekommen habe. Nun gelte es, die Neuankömmlinge zu integrieren.

Lobend äußerte er sich über die Arbeit der Langelner Gemeindevertretung, die den Blick nach vorn gerichtet habe. Insbesondere gefalle ihm die Unterstützung der örtlichen Wehr, die auch ihm als Bullenkuhlener Bürgermeister ein Anliegen sei.