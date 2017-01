Entscheidung im Sportausschuss : Der Kunstrasenplatz rückt näher

Barmstedt | Der SSV Rantzau kann sich Hoffnungen machen, dass der Traum vom Kunstrasenplatz an der Düsterlohe in Erfüllung geht: Der Sportausschuss hat am Montag mehrheitlich beschlossen, dass die Stadt den Bau mit rund 105 000 Euro bezuschussen soll. Die endgültige Entscheidung liegt allerdings bei den Stadtvertretern.

Die höheren Baukosten liegen daran, dass der SSV unter dem Kunstrasen eine Korkschicht verlegen lassen will. Das sonst vielfach verwendete Granulat habe auf anderen Plätzen bei Hitze „Dämpfe abgegeben, die nicht gerade gesundheitsfördernd sind“, sagte Vereinschef Hans-Christian Hansen.

Nachdem der Antrag des Vereins bei der Politik anfänglich auf wenig Gegenliebe gestoßen war, weil der Zuschuss etwa 250.000 Euro betragen sollte, hatte der SSV das Finanzierungskonzept noch einmal überarbeitet. Zwar soll der Platz mit 525.000 Euro jetzt etwas mehr kosten als die ursprünglich veranschlagten 500.000 Euro. Dennoch könne der städtische Zuschuss auf 105.000 Euro sinken, da der Kreis sich – anders, als es zunächst hieß – doch mit 20 Prozent des Betrags beteiligen werde, so der Verein. 50.000 Euro würde der Landessportverband zuschießen. Den restlichen Betrag würde der SSV selbst aufbringen – bis auf die Zinsen für ein Darlehen über 75.000 Euro, die die Stadt übernehmen soll.

Das neue Finanzierungsmodell sei „viel realistischer als das vorige“, sagte Michael Schönfelder (FWB). Da der Antrag zudem „voll den Anforderungen der städtischen Sportförderrichtlinien“ entspreche und nun auch der Kreis zugestimmt habe, könne er ihn „voll nachvollziehen und den – wie ich ihn mal nenne – Pflichtteil mittragen“. Nicht unterstützen könne er indes die Übernahme der Zinsen. „Auch, wenn es im ersten Jahr nur 1600 Euro sind.“ Der SSV rechnet damit, dass sich die Zuschüsse über die volle Laufzeit auf etwa 24.000 Euro summieren würden.

Ein weiterer Punkt war der Vertrag, den die Stadt mit dem SSV über die Pflege der Plätze geschlossen hat. Da künftig nur noch ein Platz zu pflegen sei, „sollten die Kosten für die Stadt auf 2500 Euro halbiert werden“, sagte Schönfelder. Zudem solle im Vertrag festgeschrieben werden, „dass der SSV allein für die Erhaltung und Pflege des Kunstrasenplatzes zuständig ist“. Beiden Punkten stimmte der Ausschuss mehrheitlich zu, ebenso wie der Übernahme der Darlehenszinsen. Der 105.000-Euro-Zuschuss wurde einstimmig befürwortet. Der SSV habe sich „lange über einen günstigen Weg Gedanken gemacht“, sagte Ernst-Reimer Sass (CDU). „Das sollten wir honorieren.“

Der SSV-Vorsitzende Hans-Christian Hansen reagierte erfreut auf die Entscheidung. „Wir sind glücklich, dass die erste Hürde genommen wurde“, sagte er gestern auf Anfrage unserer Zeitung. Als nächstes seien die Stadtvertreter gefragt, „und dann müssen wir hoffen, dass das Gemeindeprüfungsamt den Barmstedter Haushalt genehmigt“. Sollte das noch in diesem Jahr der Fall sein, „können wir mit dem Bau starten und den Platz wunschgerecht im September 2018 einweihen“. Den möglichen Vertragsänderungen würde der SSV „uneingeschränkt zustimmen“, sagte Hansen. Um den Eigenanteil aufzubringen, werde der Verein jetzt verstärkt Spendensammelaktionen starten, kündigte Hansen an. „Wir brauchen mindestens 40.000 Euro.“ Da das „ein ganzer Batzen“ sei, sollte sich jede Mannschaft an den Spenden-Aktionen beteiligen.

von Elisabeth Meyer

