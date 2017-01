Geschichten hinter Grabplatten : Der Heimatkundler Helmut Trede forscht rund um Hörnerkirche

1 von 1 Foto: BZ 1 von 1

Brande-Hörnerkirchen | In schöner Regelmäßigkeit „gräbt“ der Bokeler Heimatkundler Helmut Trede spannende Geschichten aus, die bislang unbekannte historische Details aus dem Norden des Kreises Pinneberg ans Tageslicht befördern. Erst vor kurzem hat er nachgewiesen, dass einige Dörfer im Amt Hörnerkirchen älter sind als bislang gedacht.

Nun hat er sich mit den fünf alten Grabplatten beschäftigt, die rund um Hörnerkirchens Kirche verstreut liegen. „In früherer Zeit lagen die Begräbnisstätten der Menschen meist direkt um die Kirchen herum, auf dem Hof der Kirche, daher der Name Kirchhof“, schreibt Trede. Auch in Hörnerkirchen sei das der Fall gewesen. Jede Dorfschaft des Kirchspiels habe ihren eigenen Platz auf dem Friedhofsgelände besessen, „und jede der eingesessenen Familien hatte hier ihre eigene Grabstelle“, so der Historiker.

Der alte Friedhof wurde bis 1893 genutzt, ehe etwa einen Kilometer weiter südöstlich beim Blocksberg eine neue Begräbnisstätte angelegt wurde. Die fünf Grabplatten aus Sandstein gehören zu den letzten Relikten des alten Hörnerkirchener Kirchhofes. Die Inschriften sind stark verwittert und in Teilen fast unleserlich.

Alle Grabplatten stammen aus der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Sie sind „nicht nur eine einfache Sammlung von Steinen, sondern direkt erlebbare Geschichte“, sagt Trede. Die stattliche Größe der Steine sei obendrein ein Hinweis auf die Bedeutung und den Wohlstand der Verstorbenen. „Es handelt sich bei den Grabstelleninhabern ausschließlich um die Besitzer von großen Bauernhöfen aus dem hiesigen Raum“, weiß der Hobby-Historiker.

Im Kirchspiel Hörnerkirchen seien Totengräber bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts nicht nachgewiesen, erklärt Trede. „Offenkundig hoben bis dahin die Angehörigen des Verstorbenen selbst die Grube aus.“ Erst dann entwickelte sich „auch beim gemeinen Volk das Bedürfnis, die Gräber zu schmücken. Dazu gehörten nicht nur Grabsteine oder Grabplatten, sondern auch Pflanzen und Blumen.“ Zu den Verstorbenen, deren Grabplatten in Hörnerkirchen noch heute zu finden sind, gehören Hinrich und Anna Mohr aus Bokelsess. Das Bauernpaar heiratete 1730, und auf der Inschrift der Grabplatte ist zu lesen: „Sie haben in ihre vergnügte Ehe zusammen gezeuget zwei Söhne.“

Ungeklärt bleibt, warum der Stein schon Jahre vor dem Tod des Paares gelegt wurde. Eine weitere der fünf Grabplatten ist den Familien Hein und Kröger aus Osterhorn zuzurechnen. „Ungewöhnlich ist, dass beide Besitzer offenkundig weder verwandt noch verschwägert waren“, schreibt Trede. Die Grabplatte sei „eher eine Art Hofgrabstein“, denn beide Familien waren Besitzer eines Hofes in Osterhorn. Die wohl älteste Grabplatte verweist auf den Hufner (Landwirt) Hinrich Mohr aus Brande, der vermutlich 1762 gestorben ist.

Carsten Wittmaack

31.Jan.2017

