Bunter Rückblick als Dankeschön

Neun Jahre lang gute Zusammenarbeit bei dem jährlichen Barmstedter Stadtlauf zwischen dem Ausrichter BMTV und der Polizei. „Wir möchten uns für diese engagierte Hilfe bedanken“, sagten die Organisatoren Holger Ray und Klaus-Dieter Hansen und überreichten dem Stationsleiter Peter Kroll ein großes gerahmtes Bild. Es setzt sich aus einer Fülle von Fotos zusammen, die Kroll im Dienst in der Stadt zeigen. Peter Steenbuck hat die Kollage angefertigt.

Kroll, der sich in diesem Frühjahr aus dem aktiven Polizeidienst verabschiedet, zeigte sich gerührt von der Geste. „Wir haben diese Verkehrssicherheitspflicht während des Stadtlaufs gerne wahrgenommen, zumal wir als organisationsübergreifende Gruppe im Laufe der Jahre richtig gut zusammengewachsen sind“, sagte er und mit einem Blick auf das Präsent: „Das muss ich mir zu Hause in Ruhe betrachten.“

Seit 13 Jahren richtet der BMTV den Stadtlauf aus, seit neun Jahren arbeiten die Organisatoren mit Kroll als Stationsleiter der Barmstedter Polizei zusammen. Ebenfalls im Boot sitzen THW, DRK, Feuerwehr, DLRG und Malteser. Dem Organisationschef Ray steht Hansen zur Seite. Er sitzt in der Leitstelle und ist telefonisch und über Funk mit den verschiedenen Einsatzkräften und Helfern vernetzt. Bereits im Vorwege treffen sich die Verantwortlichen mit Polizei und Vereinen, um den Streckenverlauf zu besprechen und Änderungen vorzunehmen.





Sondereinsatz mit fünf bis sieben Polizisten

„Wir klären ab, an welchen neuralgischen Punkten die Polizei stehen muss“, so Kroll. Der Stadtlauf, der von der Polizei begleitet und überwacht werde, bedeute einen Sondereinsatz mit fünf bis sieben Polizisten. „Er bedeutet für alle viel Arbeit“, so Hansen.

„Wir müssen den Zielverkehr berücksichtigen, und der Verkehrsfluss darf nicht beeinträchtigt werden“, so Ray.

Gab es außergewöhnliche Situationen? „In einem Jahr stand ein Auto trotz der Halteverbotsschilder kurz vor Beginn mitten im Startbereich und musste abgeschleppt werden“, erinnerte sich Ray. Hansen beeindruckte das Auftreten von Kroll vor der Eisdiele in der Innenstadt, wo die Tische fast auf der Straße standen.

„Er hat in wenigen, konsequent ausgedrückten Sätzen die Tischreihen zurückschieben lassen“, so Hansen. Die Landung eines Rettungshubschraubers wegen eines akut erkrankten Läufers funktionierte reibungslos.

Und als ein Zuschauer auf dem Marktplatz umfiel, waren sofort Ärzte zur Stelle und ein Sichtschutz aufgebaut. „Gemeinsam beschlossen wir, den Verlauf der Behandlung abzuwarten und den Kinderlauf hinauszuzögern“, so Ray. „Insgesamt sollten alle Veranstaltung dieser Größenordnung so gut verzahnt ablaufen wie dieses sportliche Ereignis “, sagte Kroll.



von Ulf Marek

erstellt am 13.Jan.2017 | 12:34 Uhr