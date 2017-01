Zwei Tage Party der Superlative : Blau-Weisse-Nächte: Das erwartet die Gäste

1 von 1 Foto: BZ 1 von 1

Barmstedt | Das Programm steht, und der Countdown läuft: Am Freitag, 3. März, und Sonnabend, 4. März, geht die diesjährige Ausgabe der traditionellen „Blau-Weissen-Nächte“ in der Sporthalle Heedeerbrook in Barmstedt über die dortige Bühne - erneut unter der Schirmherrschaft des SSV Rantzau und organisiert von der Eventfirma MG-Musik Künstler und Events.

„An diesen zwei Tagen wird die Sporthalle Heederbrook zur absoluten Party- und Comedy-Bauchredner-Hochburg“, verspricht Organisator Günter Sattler, der mehrere Knüller und auch viel Neues für die beiden tollen Tage ankündigen kann. „Die traditionelle Oldie-Nacht am Freitag feiert ihren zehnjährigen Geburtstag. Das muss natürlich ordentlich gefeiert werden“, betont Sattler.

Aus diesem Grund habe man eine überaus attraktive Live-Band mit am Start: die „Atomic Playboys“ aus Hamburg, die den Barmstedtern bereits auf dem Stoppelmarkt 2015 so richtig eingeheizt hat. „Außerdem wird auch Oldie-Kult-DJ Harald wieder mit den besten Hits der internationalen Pop- und Rockszene aus den vergangenen Jahrzehnten für beste Party-Stimmung sorgen“, so Sattler weiter. Neues gibt es auch beim „Comedy & Bauchredner Festival“ am Sonnabend, bei dem es diesmal ein Bratkartoffel-Büffet geben wird, bevor die Hauptakteure des Abends für eine gnadenlose Attacke auf die Zwerchfelle der Besucher sorgen werden.

Angekündigt dafür sind der Star-Parodist Michael Birkenfeld aus München, der Comedy-Zauberer Henning Nielsen aus Dänemark, Birgit Bockisch als Marlene Plaschke der Bauchredner Sönke Ruge sowie Jens Wagner (Comedy op Platt) und Udo Wolff (StandUp-Comedy).

Der Reinerlös dieses heiteren Abends fließt wieder dem guten Zweck zu , und zwar dem Verein „Bauchgefühl - Bauchredner helfen Kindern“. Dieser wurde im Jahr 2011 gegründet zum Zwecke der ideellen und materiellen Unterstützung von Kindern, Jugendlichen und Heranwachsenden aus sozial benachteiligten Familien.

Doch damit nicht genug: Nach dem etwa dreistündigen Programm soll der Abend noch mit einer After-Show-Party bis in den frühen Morgen reichen - schwungvoll und in bester Stimmung.

Der Auftakt zu dem zweitägigen Spektakel findet am Freitag ab 15.30 Uhr mit dem Kinderfasching statt, bei dem eine Kinder-Disco mit Crazy Ardo im Mittelpunkt steht. Und auch dort gibt es eine Neuerung. „Diesmal sollen die besten Kostümierungen belohnt werden“, erklärt Sattler, der darauf hinweist, dass der Vorverkauf für die diesjährigen „Blau-Weissen-Nächte“ bereits gut angelaufen sei und es auch die Möglichkeit gibt, Tickets ganz bequem online zu bestellen.

Freitag: Kinderfasching, 15.30 Uhr, Eintritt: drei Euro; Oldie-Nacht, 21.30 Uhr, Eintritt (ab 18 Jahren): 15 Euro, zwölf Euro im Vorverkauf. Sonnabend: Bratkartoffel-Büffet, 18.30 Uhr, anschließend Comedy- und Bauchredner-Festival, 20 Uhr, Eintritt: Festival mit Büffet: 30 Euro (nur Vorverkauf), Festival ohne Büffet: 23 Euro, 20 Euro im Vorverkauf. Karten sind im Modehaus Glismann, beim SSV Rantzau, beim Finanzservice Sattler und bei der Volksbank erhältlich. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.blau-weisse-nächte.de.

von Ulf Marek

erstellt am 13.Jan.2017 | 12:00 Uhr

