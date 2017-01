Jahreshauptversammlung : Beverns Wehr rückte neun Mal aus

1 von 1 Foto: Pergande 1 von 1

Bevern | Wie wichtig die Notfallseelsorge für Feuerwehren ist, hat Beverns Wehrführer Stefan Timm während der Jahreshauptversammlung der Brandbekämpfer betont. Denn zu den neun Einsätzen, zu denen die Beverner Freiwillige Feuerwehr im vergangenen Jahr ausgerückt war, gehörte auch ein Unfall mit Todesfolge. Ende August war ein Mann, der unter einem Gabelstabler eingeklemmt worden war, noch an der Unfallstelle gestorben. „Sich in diesen Situationen professionelle Hilfe zu holen, ist kein Zeichen von Schwäche“, sagte Timm und unterstrich die Wichtigkeit der Notfallseelsorge, die die Wehr in Anspruch nahm.

Insgesamt war die Wehr 2016 zu vier nachbarschaftlichen Löschhilfen, drei technischen Hilfeleistungen und zwei Alarmübungen ausgerückt, wie Timm berichtete. „Diverse Einsatzübungen mit einem Mix aus Theorie und Praxis haben unsere Kameraden gefordert“, sagte er. Etliche Lehrgänge und Schulungsabende seien besucht und viele Dienste und Übungen absolviert worden. Zudem habe die Wehr mittlerweile ihre Digitalfunkgeräte erhalten. Veranstaltungen wie das Osterfeuer sowie der Skat- und Knobelabend seien gut angenommen worden.

Die Wehr habe sich am Volkstrauertag, der Aktion „Sauberes Dorf“ sowie am Laternenumzug beteiligt, sagte Timm. Das Public Viewing zur Fußball-Europameisterschaft im Feuerwehrgerätehaus sei sehr gut besucht gewesen. Gemeinsam mit der Jugendwehr Rantzau West seien Weihnachtsbäume im Dorf eingesammelt worden. „Die dabei eingenommenen, großzügigen Spenden kommen der Jugendwehr zugute“, so Timm. Zusammen mit seinem Stellvertreter Karl-Heinz Groth habe er an allen Terminen auf Gemeinde-, Amts- und Kreisebene teilgenommen. „Das waren immerhin 40 zusätzliche Termine“, so Timm.

Thema war auch die Situation der Jugendwehr Rantzau West, die den Vertretern der fünf zuständigen Feuerwehren Sorgen bereitet hatte. „Die Jugendwehr stand kurz vor der Auflösung, weil sich nach dem Ausscheiden der Jugendwartin niemand bereitfand“, sagte Timm. Zwei Tage vor der Bekanntmachung der Auflösung habe sich der Bullenkuhlener Feuerwehrmann Mathias Gehrcke-Kröger zur Verfügung gestellt.

Timm begrüßte während der Versammlung die Ehrenabteilung, Olaf Kielmann vom Kreisfeuerwehrverband, Bürgermeister Johann Hach-mann sowie zahlreiche Gemeindevertreter, Amtsvorsteher Willi Hachmann, den Bullenkuhlener Wehrführer Ulf Glismann, Pastor Dieter Timm sowie Vertreter der Polizei und der Jugendwehr. Von der aktiven Wehr waren 25 von 28 Kameraden anwesend. „Die Feuerwehr ist eine der wichtigsten Einrichtungen der Gemeinde, die den Brandschutz sicherstellt“, betonte Johann Hachmann.

Willi Hachmann drückte seine Freude darüber aus, dass die Jugendwehr erhalten bleibe und hob die gute Zusammenarbeit der Bullenkuhlener und Beverner Wehren hervor. Dem stimmte Ulf Glismann zu: „Wir haben die Zusammenarbeit kräftig ausgebaut.“ Die Jugendarbeit sei ein Teil der Aufgaben der Feuerwehren. „Wir benötigen dringend Betreuer und Ausbilder“, sagte er.

Ehrungen Frank Tietjen, Matthias Hempel, Torsten Jensen, Andreas Müller (Bandschnalle für 20 Jahre Dienst), Hans-Jürgen Behncke (Schleswig-Holsteinisches Brandehrenzeichen in Gold für 40 Jahre aktiven Dienst).

Wahlen Uwe Matthiessen (stellvertretender Kassenwart), Uwe Matthiessen, Jörg und Arne Hachmann (Festausschuss), Uwe Matthiessen, Frederick Wiencken, Thomas Heinrich (Dienstansager).

Beförderungen Dennis Renner, Frederik Wiencken (Feuerwehrmann), Jenny Fischer, Thomas Heinrich (Oberfeuerwehrfrau, -mann), Marco Böge (Hauptfeuerwehrmann).

von Helga Pergande

erstellt am 25.Jan.2017 | 16:00 Uhr