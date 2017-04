Oldtimer, Karussells und Shopping : Barmstedt freut sich auf das Event-Wochenende

vergrößern 1 von 2 Foto: BZ 1 von 2

Barmstedt | Der Countdown zum Frühlingsauftakt in der Schusterstadt läuft: Die Stadt Barmstedt und der Handels- und Gewerbeverein Barmstedt (HGB) laden auch in diesem Jahr wieder zum Barmstedter Frühjahrsmarkt mit Flohmarkt und Oldtimer-Schau ein. Auftakt ist am Sonnabend, 22. April, ab 12 Uhr. Außerdem organisieren die Barmstedter Geschäfte einen verkaufsoffenen Sonntag am 23. April von 12 bis 17 Uhr.

„Die Besucher dürfen sich unter anderem auf einen bunten fröhlichen Jahrmarkt freuen. Um den Marktplatz herum ist Schlemmen und Spaß angesagt. Die Schausteller bieten Crêpes, Pizza, kandierte Früchte, gebrannte Mandeln, Wurfspiele, Entenangeln, Scherzartikel und vieles mehr“, erklärt Wolfgang Heins, Pressesprecher der Stadt Barmstedt. Unter anderem sollen das Karussell „Twister“ bei Jung und Alt für Höhenflüge und ein Kinderkarussell bei den kleinsten Besuchern für Begeisterung sorgen. Ein weiteres Highlight beginnt sogar einige Stunden zuvor. „Keller, Dachboden und Kleiderschrank platzen aus allen Nähten? Rettung naht, denn unter dem Motto ,Barmstedt entrümpelt’ wird der Handels- und Gewerbeverein Barmstedt am Sonnabend von 9 bis 16 Uhr einen großen Flohmarkt veranstalten“, so Heins. Mittlerweile seien zwar fast alle Standplätze vergeben worden, doch Restplätze werden vor Ort noch ab 7 Uhr vergeben.

Einen weiteren Höhepunkt bildet die Oldtimer-Schau am Sonntag von 14 bis 17 Uhr. Gesucht werden noch Besitzer von schönen Exponate, die ihre Schmuckstücke in der Barmstedter Innenstadt präsentieren möchten. Der Frühjahrsmarkt endet am Montag um 21 Uhr.

Jahrmarkt

Sonnabend, 22. April, bis Montag, 24. April, jeweils von 12 bis 21 Uhr.

Großer HGB-Flohmarkt

Sonnabend, 22. April, von 9 bis 16 Uhr.

Oldtimer-Schau

Sonntag, 23. April, von 14 bis 17 Uhr.

Verkaufsoffener Sonntag in der Innenstadt: 12 bis 17 Uhr.

