„Barmstedt bleibt sehr attraktiv“

Nach vier Jahren Warten scheint es in diesem Jahr endlich loszugehen: Bürgermeisterin Heike Döpke (parteilos) rechnet damit, dass die Sanierung der Sporthallen an der Schulstraße beginnt. Außerdem sollen die Planungen für die Fischaufstiegshilfe, die neuen Wohngebiete und die Sanierungsmaßnahmen auf der Schlossinsel weitergehen. Ein weiteres wichtiges Thema werde die Feuerwehr sein, sagte die Verwaltungschefin im Gespräch mit unserer Zeitung. Das Gespräch führte Elisabeth Meyer.

Wenn Sie auf das vorige Jahr zurückblicken: Was ist in Barmstedt gut gelaufen? Was hätte besser laufen können?

Im vergangenen Jahr ist die Anzahl der Flüchtlinge stark zurückgegangen. Das führte zu einer deutlichen Entspannung auf dem Wohnungsmarkt. Die Integration bleibt aber ein wichtiges Thema. Es gab die, auch überörtlich veranlassten Baumaßnahmen an der K 2 und der L 75 sowie ortsintern den Ausbau der Marktstraße. Das führte im Sommer teilweise zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Die Bauleitplanung hat entscheidende Weichenstellungen im Bereich des Flächennutzungsplans mit weiteren Baugebieten und der geplanten Gewerbefläche im Norden der Stadt erhalten. Barmstedt schafft qualitative Verbesserungen in vielen Bereichen und bleibt damit zeitgemäß, familienfreundlich und sehr attraktiv als liebenswerte Kleinstadt im Norden des Kreises. Die Stadt hat die ehemalige Gaborfläche am Nappenhorn selbst erschlossen und als Bauland vermarktet. Im Laufe dieses Jahres werden dort zwei Mehr- und mehrere Einfamilienhäuser entstehen. Das ist sehr gut gelaufen; so wollen wir weiterarbeiten.



Wenn Sie auf 2017 vorausblicken: Welche wichtigen Projekte stehen in Barmstedt an? Was sollte zügig realisiert werden?

Die Stadt wird ihr Profil als hochwertiger Wohnstandort in der Metropolregion festigen. Wir werden im Bereich der Schlossinsel, an der Fischaufstiegshilfe, bei der Realisierung weiterer Baugebiete und dem Ausbau von Stadtstraßen unter Berücksichtigung der finanziellen Möglichkeiten weiter daran arbeiten, Barmstedt den Erfordernissen der Zeit entsprechend aufzustellen. Maßnahmen im Sinne einer energieeffizienten Kommune gehören für mich ebenso dazu wie die Sicherung einer gut ausgestatteten Feuerwehr. Vor Kurzem hat ein Planungsbüro geprüft, ob wir am Standort etwas machen können oder einen neuen Standort finden müssen. Die Ergebnisse werden demnächst vorgestellt. Zudem werden wir in diesem Jahr die Landtags- und die Bundestagswahl verwaltungsmäßig zu bewältigen haben.

Zwei Themen, die die Politik und auch die Bürger seit mehreren Jahren beschäftigen, sind der Bau einer Fischaufstiegshilfe und die Sanierung der Sporthallen. Wie sieht es zurzeit bezüglich beider Vorhaben aus?

Wir stimmen zurzeit die sinnvollsten Lösungen für eine wirkungsvolle Fischaufstiegshilfe mit den Fachbehörden ab. Dabei geht es auch um die für die Stadt kostengünstigsten Finanzierungsmöglichkeiten. Es drängt aber nicht, wir haben noch ein paar Jahre bis zur Umsetzung Zeit. Bei der Sanierung der Sporthallen hätten wir uns eine schnellere Abwicklung des Beweissicherungsverfahrens gewünscht. Die demnächst anstehenden Anhörungstermine lassen aber erwarten, dass wir noch in diesem Jahr mit den Sanierungsarbeiten beginnen können. Wir hoffen natürlich, dass es nicht zu großen Beeinträchtigungen bei der Hallennutzung kommt.



Die Stadt hat rund um die Düsterlohe drei große Neubaugebiete ausgewiesen. Ist die nötige Infrastruktur vorhanden oder muss neue geschaffen werden, etwa ein Kindergarten? Steht schon fest, wanndie Arbeiten beginnen?

Soweit sind die Festlegungen im Zuge der Bauleitplanung noch nicht voran geschritten. Es bleiben die politischen Entscheidungen abzuwarten. Grundsätzlich sollte die vorhandene Infrastruktur ausreichen, allerdings sind wir im Bereich der Versorgung mit Kindergartenplätzen ohnehin in der Planung, wo und wie weitere Einrichtungen geschaffen werden müssen.



Es sollen nicht nur Wohngebiete entstehen, sondern auch Gewerbebetriebe angesiedelt werden. Wann ist damit zu rechnen, und gibt es schon konkrete Interessenten?

Das Vorhalten von Gewerbeflächen ist notwendig, um für die Stadt durch Steuereinnahmen die Einnahmesituation zu verbessern. Alle Prognosen und Studien zeigen, dass auch in Zukunft in großem Umfang weitere Gewerbeflächen in der Metropolregion gesucht werden. Das ist eine Chance für die Stadt, die es aus meiner Sicht unbedingt zu nutzen gilt. Wir haben Signale aus dem örtlichen Gewerbe, aber auch Anfragen von außerhalb nach Gewerbeflächen, die wir zurzeit nicht bedienen können. Das Gebiet nördlich des Friedhofs wird besonders für den örtlichen Bedarf erforderlich sein. Eine Realisierung beziehungsweise Akzeptanz einer weiteren Fläche im Norden an der K18 wird weiter verfolgt werden, kann aber nur eine Option für die Zukunft sein. Unter Betrachtung einer möglichen A 20 im Norden des Kreises mit einer Anschlussstelle Bokel wird eine solche Fläche sicher noch interessanter, auch für Betriebe und Unternehmen, die sich überörtlich orientieren.

In diesem Jahr werden die Stadtwerke nach langen, kontroversen Diskussionen umstrukturiert. Durch diese Entscheidung der Politik wurde Ihre Position geschwächt. Wie gehen Sie damit um?

Es ist das gute Recht der Stadtvertretung, so zu entscheiden, wie sie entschieden hat. Nun liegt die gesamte Verantwortung für die Stadtwerke nicht mehr bei mir, was angesichts der vielen Differenzen der letzten Jahre auch eine Entlastung für mich ist. Diejenigen, die jetzt die Verantwortung haben, müssen ihr zum Wohl der Stadt gerecht werden und ihre Steuerungs- und Überwachungsfunktion verantwortungsvoll wahrnehmen.



Was war für Sie persönlichdas erfreulichste Erlebnis im vergangenen Jahr?

Es gab 2016 eine Reihe guter Erlebnisse. Dazu zählen für mich die Einweihung der Bahnschranken am Bornkamp und die deutliche Senkung des Defizits unseres Seniorenheims. Wir führen die Verwaltungsgemeinschaft der Stadt mit dem Amt Hörnerkirchen weiter fort. Das zeigt, dass wir gut und vertrauensvoll zusammen arbeiten. Durch die Umsetzung mehrerer Sicherheitsmaßnahmen innerhalb einer Woche durch das Bauamt wurde verhindert, dass der Kreis die Außenstelle der Awo-Kita am Heederbrook schließt. Ein privates Highlight war unsere Schottland-Reise. Das hatten wir schon seit Jahren vor, und letztes Jahr hat es endlich geklappt – und wir hatten sogar eine Woche Sonne!

Worauf freuen Sie sich in diesem Jahr am meisten?

Besonders am Herzen liegt mir die Schlossinsel. Die Gebäude und das Freigelände bedürfen dringend der Pflege, und auch Sanierungsmaßnahmen sind erforderlich. Ich würde mich freuen, wenn wir 2017 damit starten können. Dazu rechne ich auch, dass an der Krückau die Ersatzpflanzungen für die im Dezember gefällten Bäume erfolgen werden. Auch die weitere Erschließung von Neubaugebieten bedeutet mir sehr viel, und im Frühjahr wird das Haus Feldstraße 1 bezugsfertig sein. Ich werde mich weiter dafür einsetzen, dass sich die fachärztliche Versorgung in Barmstedt verbessert. Barmstedt wurde 2016 als Kooperationspartnerin in die Energie- und Klimaschutzinitiative des Landes aufgenommen, um energieeffiziente Kommune zu werden. Hier gilt es, ein Leitbild und die möglichen Handlungsfelder zu entwickeln. Es gibt so viele Themen, dass sie nicht alle genannt werden können. Es bleibt spannend.



von Elisabeth Meyer

erstellt am 21.Jan.2017 | 16:00 Uhr