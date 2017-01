Gelbe Säcke – vom Winde verweht : „Axel“ wütet auch in Barmstedt

1 von 1 Foto: bz/eme 1 von 1

Barmstedt | Sturmtief „Axel“ hat auch in Barmstedt seine Spuren hinterlassen – vornehmlich in Form von Müll und Gelben Säcken, die sich in der Zeit zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen über diverse Straßen verteilt hatten. „Die ganze Feldstraße lag voll“, sagte ein Barmstedter und schimpfte: „Die Müllmänner lassen den ganzen Dreck einfach liegen.“ Ein Anwohner der Feldstraße berichtete, er habe am Morgen massenweise losen Müll eingesammelt, der aus zerfetzten Säcken stammte und auf der Straße, dem Gehweg und in seinem Vorgarten gelegen habe.

Im Bereich der Mühlenstraße sorgten herumwehende Säcke – und umgestürzte Mülltonnen - für Verkehrsbehinderungen. Er habe „verdammt aufpassen“ müssen und sei stellenweise Slalom gefahren, berichtete ein Autofahrer. Zwei Mal habe er angehalten und Säcke beiseite geräumt. Auch auf der L110 in Ellerhoop sei es gefährlich gewesen.

Fred Ponath, Geschäftsführer der Gesellschaft für Abfallwirtschaft und Abfallbehandlung (GAB) in Tornesch, die für die Entsorgung der Gelben Säcke zuständig ist, sagte gestern auf Anfrage unserer Zeitung, die Mitarbeiter seien nicht verpflichtet, weggeflogenen Müll einzusammeln. „Wenn sie selbst einen Sack beschädigt haben, dann sind sie gehalten, das zu tun. Aber sonst nicht.“

Da das Problem bei starkem Wind häufig auftrete, sollten Bürger versuchen, ihre Gelben Säcke zu sichern oder sie so kurz wie möglich vor der Abholung an die Straße zu stellen. Grundsätzlich sollte man „nach dem Wetter gucken – und im Zweifel muss man eben bis zum nächsten Abholtermin warten“, sagte Ponath. Man könne die Säcke auch befestigen – wobei es nicht unbedingt ratsam sei, sie an Laternenpfählen oder Zäunen festzubinden. „Im schlimmsten Fall kriegen unsere Leute sie da nicht ab.“

Sollte ein auf die Straße gewehter Sack einen Unfall auslösen, sei derjenige verantwortlich, der ihn nicht gesichert habe, sagte Ponath. „Unser Eigentum wird es erst, wenn der Müll in den Wagen ist.“ Generell hätten offenbar einige Bürger die Einstellung, „dass wir den Dreck schon wegmachen“, sagte Ponath – und bedauerte, dass „das dann manchmal den unschuldigen Nachbarn trifft“.

Gelber Sack oder gelbe Tonne: Was ist Ihr Favorit? Gelber Sack Gelbe Tonne Ist mir egal Ich trenne keinen Müll zum Ergebnis

von Elisabeth Meyer

erstellt am 05.Jan.2017 | 10:00 Uhr

