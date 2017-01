Aus Schulfreundschaft wurde Liebe

1 von 1 Foto: hpe 1 von 1

Das seltene Fest der diamantenen Hochzeit haben die Barmstedter Hans-Albert und Erika Raßmann (beide 83) am Donnerstag gefeiert: Sie sind seit 60 Jahren verheiratet. „Toleranz und Kompromissbereitschaft sind für ein langes gemeinsames Leben entscheidend“, sind sie überzeugt.

Erika Raßmann wuchs in Polle (Niedersachsen) auf, wo ihre Eltern eine Schmiede besaßen und Landwirtschaft betrieben. Ihr Mann stammt aus Hannover, sein Vater war Schuhmacher. Während der letzten Kriegsjahre wurde er bei den Großeltern in Heinsen einquartiert, einem Nachbarort von Polle. Beide waren Bus-Fahrschüler zum Gymnasium und Lyzeum in Holzminden. Im Bus sahen sie sich bereits. „Sie hatte schöne lange Zöpfe“, hatte er registriert. Zum Kriegsende hin wurde die Busfahrt wegen der Luftangriffe zu gefährlich, so dass beide ihren Schulabschluss an der Hauptschule in den jeweiligen Gemeinden absolvierten.

Hans-Albert Raßmann lernte nach dem Besuch der Handelsschule Schuhmacher bei seinem Vater. Im Alter von 19 Jahren lernte er Erika beim Tanzabend in Polle näher kennen. Den Heiratsantrag machte er ihr während eines Ausflugs nach Pyrmont im romantischen Palmengarten, wo große Schwäne liefen, wie sie sich erinnert.

Bevor das Paar 1957 heiratete, arbeitete er in einer Schuhfabrik, um Geld für den Besuch der Industrie-Schuhfachschule zu sparen. Sie ging als Kindermädchen zu entfernten Verwandten nach Stuttgart. 1957 wurde er Abteilungsleiter in einer Fabrik in Zweibrücken (Pfalz), wo Damenschuhe industriell hergestellt wurden. Ein Jahr später besorgte die Firma dem Ehepaar eine Wohnung in Zweibrücken, wohin sie mit dem 1957 geborenen Sohn zu ihm zog.

Fünf Jahre lang blieben sie in Zweibrücken. Die Schuhfirma Gabor in Barmstedt war auch dort ein klangvoller Name. So kam die Familie 1962 hierher und bezog einen Bungalow in der Gaborsiedlung zwischen Kampstraße und Großer Kamp. Er arbeitete bei Gabor als Betriebsleiter. Ein Jahr lang war er in der Hauptstelle in Rosenheim beschäftigt, wo es seiner Frau in der Blockwohnung aber nicht gefiel, so dass sie wieder nach Barmstedt zurückkehrten.

Erika Raßmann hielt Haus und Garten in Ordnung und kümmerte sich um den Sohn. Als ihr Mann ein Jahr lang für Gabor in Portugal arbeitete, besuchte sie ihn häufig. „Wir haben viele Spritztouren durch das schöne Land gemacht“, sagt sie. Als er im Januar 1992 nach 30 Jahren Betriebszugehörigkeit in Rente ging, erhielt er eine Schuhmacher-Skulptur geschenkt. Das Kunstwerk steht heute auf einem Sockel im Wohnzimmer. Die beiden verreisen gern innerhalb Europas, bevorzugt nach Österreich, und erkundeten die Barmstedter Umgebung per Rad. „Als gebürtige Kleinstädter haben wir außerdem häufig Hamburg zu Fuß erkundet“, sagt Erika Raßmann, die zu Hause viele Dinge in Handarbeit fertigte und bei Elke Kunde mit Wassergymnastik Sport trieb. Das Paar hat zwei Enkel und einen Urenkel.

