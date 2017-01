Tipps für Naturschutz im Garten : Auf Vogelstimmentour durch Barmstedt

1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

Barmstedt | Zwei Info-Abende zum Thema Naturschutz, die Vogelstimmentour sowie Eulen- und Fledermausbeobachtungen: Der Nabu Barmstedt hat sein Programm für das erste Halbjahr 2017 vorgestellt. Wichtiger Bestandteil des Veranstaltungskalenders sind die beiden Themenabende.

In den vergangenen Jahren seien in Barmstedt zahlreiche neue Wohnungen enstanden, so der Vorsitzende Hans-Peter Lohmann. Weitere Baugebiete wurden bereits ausgewiesen oder seien in Planung. Meist werde eine Einzelbebauung realisiert – und damit komme die Frage nach einer Gestaltung des Grundstücks und Gartens auf. Vor allem im Hinblick darauf, Lebensraum für Vögel und Insekten zu schaffen, die in der Kulturlandschaft oft weder ein Refugium noch Nahrung fänden, komme den Gärten und Naturräumen in Städten eine immer größer werdende Bedeutung zu. „Aus diesem Anlass möchten wir an zwei Informations-Abenden im Januar und März zum Thema Naturschutz für Haus und Garten informieren“, so Lohmann.

Der erste Themenabend ist für kommenden Donnerstag, 19. Januar, 19.30 Uhr, geplant. Im Barmstedter Humburg-Haus an der Chemnitzstraße wird Monika Lohmann zeigen, inwieweit sich Pflanzen als Lebensraum und Nahrungsquelle für Insekten und Vögel eignen. Im zweiten Teil am Donnerstag, 16. März, wiederum um 19.30 Uhr im Humburg-Haus, stellen Katja Erber und Hans-Jürgen Raddatz geeignete Nisthilfen für Vögel und Fledermäuse vor.

Über den Vogel des Jahres – den Waldkauz – wird Torsten Nummsen vom Landesverband Eulenschutz während der Jahreshauptversammlung am Freitag, 24. Februar, ab 19.30 Uhr im Restaurant „Zum Bootssteg“ berichten. Mit der Wahl dieser Eulenart zum Vogel des Jahres will der Nabu auf die Notwendigkeit des Erhalts alter Bäume in den Wäldern aufmerksam machen. „Das Aufhängen von Waldkauzkästen und deren Betreuung hat in unserer Gruppe eine lange Tradition“, so Lohmann.

Weitere Termine in Barmstedt sind im April, Mai und Juni geplant. Unter der Leitung von Hans-Jürgen Raddatz und Hans-Peter Lohmann bietet der Nabu am Sonntag, 23. April, 8.30 Uhr, die Vogelstimmentour auf dem Barmstedter Friedhof an. Für Freitag, 19. Mai, 18 Uhr, ist eine Radtour in den Bereich Hellwieser Chaussee/Hellwiese geplant. Dort werden heimische Wiesenvögel auf den Naturschutzflächen der Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein beobachtet. Am Freitag, 2. Juni, 21 Uhr, berichten Katja Erber und Hans-Jürgen Raddatz im „Bootssteg“ über die Eulen- und Fledermausarten in Barmstedt. Mit Fledermausdetektoren geht es bei einsetzender Dämmerung an den See und in den Rantzauer Forst.

Zweimal lädt der Nabu Barmstedt in der ersten Hälfte des Jahres 2017 zum Stammtisch im Restaurant „Zum Pilz“ an der Düsterlohe in Barmstedt ein. Am Freitag, 3. März, wird es ab 19.30 Uhr aktuelle Informationen zur Amphibienwanderung und der Sammelaktion entlang der Landesstraße 110 geben. Ein weiterer Stammtisch ist für Freitag, 5. Mai, geplant. Weitere Informationen zu den Veranstaltungen und zur Arbeit des Nabu Barmstedt finden Interessierte im Internet. www.nabu-barmstedt.de

von Christian Uthoff

erstellt am 12.Jan.2017 | 16:30 Uhr