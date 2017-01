Das Amt Rantzau wächst kräftig : Amtsdirektor Heinz Brandt im zweiten Teil des Ausblick-Interviews

1 von 1 1 von 1

Barmstedt | Das Amt Rantzau wächst. Die zehn Gemeinden werden im kommenden Jahr zahlreiche Baugrundstücke verkaufen und Neubaugebiete erschließen. Im Interview erläutert Amtsdirektor Heinz Brandt, warum sich viele Auswärtige für Grundstücke im Amtsbezirk interessieren und ob er sich vorstellen kann, dass das Amt künftig noch enger mit der Verwaltungsgemeinschaft Barmstedt/Hörnerkirchen zusammen arbeiten könnte. Das Gespräch führte Christian Uthoff.

Mehr zum Thema Breitband: Amt will 2017 durchstarten : Amtsdirektor Heinz Brandt im Interview

Wie sieht es mit der Entwicklung der Gemeinden im Amt Rantzau aus?

Wir haben in 2016 25 neue Baugrundstücke im Amtsgebiet verkauft. Häufig auch an auswärtige Interessenten. Es ist nicht mehr nur so, dass die Gemeinden nur noch an Bürger aus der Gemeinde verkaufen, sondern auch an Auswärtige. In 2017 wird sich diese Entwicklung rasant fortsetzen. Unsere Gemeinden werden nach der derzeitigen Planung 56 Wohngrundstücke erschließen und verkaufen. Wenn wir dann noch vier gemischt nutzbare Grundstücke in Groß Offenseth-Aspern hinzuzählen, sind das etwa 60 Grundstücke in diesem Jahr. Das ist eine ganze Menge. Das haben wir über ganz viele Jahre so in dieser Form nicht gehabt.

In Hemdingen befindet sich gerade ein Krippenanbau im Bau. Er soll voraussichtlich im Januar in Betrieb genommen werden. In Ellerhoop wird ein komplett neuer Kindergarten geplant. Mit dem Baubeginn ist dieses Jahr zu rechnen. Allerdings muss erst einmal geplant und auch die Finanzierung sichergestellt werden.

Die Infrastruktur wächst also mit den Gemeinden?

Sie wächst deutlich. In Langeln ist der Neubau eines Feuerwehrgerätehauses für dieses Jahr geplant. Der Platz reicht einfach nicht mehr aus. Das ist eine große Vielfalt an Aufgaben, die die Gemeinden zu bewältigen haben.

Sie betonten, dass viele Auswärtige in den Amtsbezirk ziehen. Liegt das an der Wohraumknappheit im engeren Bereich rund um Hamburg?

Die Baugrundstücke in unseren Gemeinden sind relativ günstig – für Hamburger Verhältnisse. Seit etlichen Jahren machen wir es so, dass unsere Gemeinden Bauland erwerben und selber erschließen und vermarkten. Es sind keine Träger dazwischengeschaltet. Das führt auch dazu, dass die Baugrundstücke relativ günstig verkauft werden können. Damit sind wir sehr gut gefahren und setzen das auch so fort. Je näher wir Hamburg kommen, desto deutlich teurer werden die Grundstücke. Und ich denke, das führt dazu, dass viele aus dem Hamburger Umland sich auch in unseren Gemeinden umschauen. Wir haben mehr Bewerber, als wir Baugrundstücke anbieten können.

Das heißt, das Amt wird in den kommenden Jahren weiter an Einwohnern zulegen?

Wir werden wachsen, wobei die Gemeinden trotzdem darauf achten – und das haben sie in der Vergangenheit auch immer wieder bekräftigt – dass sie in einem vernünftigen Rahmen wachsen wollen. Jedes Wachstum bedeutet auch Folgekosten später für Kindergärten, Schulen und mehr. Also es ist schon ein maßvolles Wachsen.

Auf der letzten Amtsausschusssitzung wurden vor allem zwei Themen diskutiert. Das eine ist das Thema Großgemeinden. Nun sind in diesem Jahr Landtagswahlen. Wie werden Sie weiter damit umgehen?

Da hat es ja eine Resolution des Amtsausschusses gegeben. Wir haben uns ganz deutlich gegen Großgemeinden ausgesprochen. Das ist ja zumindest die Intention von zwei Landtagsfraktionen, dem SSW und den Grünen, die an diesem Strang ziehen. Die SPD hält sich im Moment relativ bedeckt. Wenn es aber tatsächlich nach den Landtagswahlen dazu kommen sollte, dass die Landespolitik eine Entscheidung zugunsten von Großgemeinden treffen wird, dann ist das aus unserer Sicht der falsche Weg. Der Amtsausschuss hat sich deutlich für einen Verbleib der ehrenamtlichen Gemeinden in der bewährten Ämterstruktur ausgesprochen, die nachweislich die günstigste Verwaltungsform ist. Das ist in den vergangenen Jahrzehnten deutlich zum Ausdruck gekommen. Zusammenschlüsse zu Großgemeinden oder Verwaltungsgemeinschaften – das haben Erhebungen des Landesrechnungshofs in der Vergangenheit schon ergeben – haben kaum und wenn überhaupt nur zu ganz geringen Kosteneinsparungen geführt. Es gibt genügend Beispiele, die sogar das Gegenteil belegen. Und was wir nicht vergessen dürfen: Machen wir damit sogar das Ehrenamt kaputt? Die Befürchtung besteht. Da liegt eine große Gefahr drin, wie ich finde.

Als Alternative: Barmstedt und das Amt Hörnerkirchen haben vor Kurzem ihre Verwaltungs-Ehe um zehn Jahre verlängert. Es gibt schon eine Zusammenarbeit mit dem Amt Rantzau auf einigen Gebieten wie dem Sozialamt. Könnten Sie sich vorstellen, noch enger mit der Verwaltungsgemeinschaft (VG) zusammenzuarbeiten?

Also das ist durchaus vorstellbar. Das haben wir aber auch über die vergangenen Jahre immer wieder bekundet. Die Kooperation mit der VG Barmstedt/Hörnerkirchen läuft sehr gut. Das gemeinsame Sozialamt im Rathaus und Standesamt im Amt Rantzau haben das über mittlerweile acht, neun Jahre bewiesen. Also, das können wir uns durchaus vorstellen. Wir sind im vergangenen Jahr eine weitere Kooperation eingegangen, wenn auch nur eine kleine. Wir haben den Außendienst der Vollstreckung an die Stadt Barmstedt übertragen. Wir haben uns gemeinsam einen neuen Vollstreckungsmitarbeiter ausgesucht, der sowohl für die Stadt Barmstedt als auch für beide Ämter tätig wird. Und das klappt auch hervorragend.

Das andere Thema, das im Amtsausschuss angesprochen wurde, ist die Kreisumlage. Das Amt hatte wie viele andere Kommunen und Ämter gefordert, die Umlage zu senken. Das ist nicht eingetreten. Wie reagieren Sie darauf?

Wenn man uns auf der einen Seite deutlich vor Augen führt, dass der Haushaltsentwurf des Kreises Pinneberg für 2017 einen Überschuss von etwa sieben Millionen Euro aufweist, dann darf man sich aus Sicht des Kreises und der Kreispolitik nicht wundern, dass die Gemeinden mit Resolutionen darauf reagieren. Der Kreis hat mit 39 Prozent die höchste Kreisumlage im Land, und wir versuchen seit vielen Jahren eine Senkung zu erwirken. Und jetzt ist der Zeitpunkt – wann sonst? Auch wir haben so eine Resolution abgegeben wie weitere Städte und Gemeinden. Da befinden wir uns in guter Gesellschaft. Aus der Presse war auch schon zu entnehmen, dass die Koalition von SPD, Grüne und FDP die Senkung abgelehnt hat. Das stößt bei uns auf vollkommenes Unverständnis.

Wie schaut es denn mit der finanziellen Belastung der Gemeinden aus? Sind die verschiedenen Aufgaben für die Kommunen aus Ihrer Sicht langfristig noch leistbar? Ein gutes Beispiel ist die Grundschule Hemdingen. Die Umlage, die die Gemeinden für die Schule zahlen, ist für das Jahr 2017 stark angestiegen.

Insbesondere, wenn wir uns die Bereiche Schule und Kindertagesstätte ansehen, sind die Belastungen aller Gemeinden im Land erheblich angestiegen. Die Gemeindehaushalte sind schon deutlich belastet, und die Belastungen nehmen weiter zu. Und das sind ja nicht die einzigen Aufgaben, die die Gemeinden wahrnehmen. Von daher ist es deutlich an der Zeit, dass die Kreise – wo es geht – ihre Umlage senken müssen, aber auch Land und Bund zusehen, dass die Gemeinden auskömmliche Finanzzuweisungen erhalten. Vom Kreis wird angeführt, dass sie sich selbst innerhalb eines engen Korsetts bewegen und auch dort die Kosten steigen. Man gibt das Thema also weiter nach oben an Land und Bund. Trotzdem ist für uns der nächste Ansprechpartner immer der Kreis, und da müssen wir versuchen, an der Schraube zu drehen.

von Christian Uthoff

erstellt am 09.Jan.2017 | 12:04 Uhr