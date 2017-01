Breitband: Amt will 2017 durchstarten : Amtsdirektor Heinz Brandt im Interview

1 von 1 Foto: Christian Uthoff 1 von 1

Barmstedt | Das Amt Rantzau startet in diesem Jahr in die Umsetzung eines Millionen-Projekts. Haushalte und Firmen sollen mit schnellem Internet versorgt werden. Die Arbeiten für den Breitbandausbau sollen 2017 beginnen. Im ersten Teil des Interviews mit unserer Zeitung spricht Amtsdirektor Heinz Brandt über den Stand des Förderantrags beim Bund, die Kosten des Projekts sowie den Ausbau der Landesstraße 75, der wahrscheinlich verschoben wird. Das Gespräch führte Christian Uthoff.

Herr Brandt, wie fällt Ihre Bilanz nach einem Jahr Amtsdirektor aus?

Persönlich muss ich sagen, für mich hat sich in Bezug auf die tägliche Arbeit wenig verändert. Auch mit unseren Gemeinden und den Bürgermeistern läuft es wie bisher weiter. Nur, dass die offizielle Verantwortung hier beim Amtsdirektor liegt, vorher lag sie beim Amtsvorsteher. Als Amtsdirektor bin ich nun täglich gefragt, ohne, dass ich Rücksprache mit dem Amtsvorsteher halten muss. Aber im täglichen Betrieb läuft das weiter wie bisher und in einer vertrauensvollen und guten Zusammenarbeit mit den Gemeinden.

Eines der größten Projekte, das das Amt derzeit vorantreibt, ist das Breitbandprojekt. Wie ist da der aktuelle Stand?

Unser Bundesförderantrag ist Ende Oktober eingereicht worden. Anfang dieses Jahres rechnen wir stark mit einem Förderbescheid vom Bundesverkehrsministerium. Davon gehen wir einfach aus, dass wir mit unserem Antrag durchdringen werden und sehr gute Chancen auf eine Förderung haben. Die Kofinanzierung des Landes Schleswig-Holstein ist vom Land schon im Spätsommer signalisiert worden. Das konnten wir dem Bund gegenüber auch schon mit einbringen, was uns zusätzliche Punkte für den Bundesförderantrag beschert. Dann hoffen wir, dass wir Anfang dieses Jahres weiter planen können, wann es denn losgehen kann. Die tatsächliche Umsetzung wird wohl erst in der zweiten Jahreshälfte beginnen und sich in 2018 fortsetzen.

Wer beteiligt sich alles an dem Projekt?

Eingebracht haben sich acht von unseren zehn Gemeinden. Bevern ist nicht mit drin, weil es schon komplett versorgt ist. Ellerhoop ist nicht mit im Antrag enthalten, weil die Gemeinde sich dem Breitbandzweckverband mit Sitz in Moorrege angeschlossen hat. Es sind also acht von unseren Gemeinden plus Klein Offenseth-Sparrieshoop aus dem Amt Elmshorn-Land. Das heißt, das Projekt ist ämterübergreifend, was uns auch wieder zusätzliche Punkte beschert. Wir hoffen ganz stark, in diesem Jahr loslegen zu können.

Gibt es schon eine Schätzung, wie hoch die Kosten für das Projekt sein werden?

Wir haben den Bundesförderantrag über eine Wirtschaftlichkeitslücke von 4,5 Millionen Euro gestellt. Davon sollte dann 50 Prozent der Bund übernehmen und 25 Prozent das Land.

Das Thema Verkehr bewegt die Bürger. Nach aktuellem Stand der Dinge könnte der Ausbau der Landesstraße 75 (L75) verschoben werden, weil in diesem Jahr die Krückaubrücke im Zuge der Wittenberger Straße (K23) in Elmshorn erneuert werden muss. Die Umleitung für Lkw führt jetzt schon durch Teile des Amtsbezirks, eventuell kommt der restliche Verkehr während der Bauarbeiten auch noch hinzu. Welche Abschnitte der L75 von der Verschiebung betroffen sind, ist noch nicht klar. Was bedeuten die Bauarbeiten in Elmshorn für den Amtsbezirk Rantzau?

Da kommen natürlich wiederum zusätzliche Belastungen auf unsere Gemeinden zu, zumindest auf einige. Wir haben ja im vergangenen Jahr durch die Sanierung der ersten Abschnitte der L75 – wie zwischen Heede, Langeln und Hoffnung – erfahren können, dass das enorme Auswirkungen auch auf andere Gemeinden hat. Im Moment haben wir wieder freie Fahrt. Die Arbeiten sollten im diesem Jahr fortgesetzt werden, unter anderem von der Dorfstraße in Langeln bis Hoffnung. Möglicherweise wird das jetzt in Frage gestellt durch die Sperrung der Wittenberger Straße in Elmshorn. Aber auch durch diesen Umleitungsverkehr werden wir betroffen sein – zumindest unsere Gemeinden Bevern und Bokholt-Hanredder, gegebenenfalls auch noch Bullenkuhlen. Und wenn das nicht vernünftig mit dem Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr koordiniert wird, dann erleben wir zusätzliche Engpässe zur Sanierung der L75, die aber ja möglicherweise verschoben wird. Wie das alles zusammenlaufen soll, erschließt sich uns momentan auch noch nicht.

Gibt es schon Reaktionen aus den Gemeinden von den Bürgermeistern?

Nein, bisher noch nicht. Das Thema ist aber relativ frisch. Mit dem zuständigen Fachdienst des Kreises hatte ich aber schon Kontakt und habe gesagt, dass wir bei den weiteren Besprechungen und Planungen mit am Tisch sitzen möchten, damit wir unsere Bedenken und Anregungen auch einbringen können.

Wie ist die aktuelle Lage beim Thema Flüchtlinge? Zuletzt ist es dabei ja etwas ruhiger geworden.

Da hat sich Ruhe eingestellt. Wir bekommen nur noch ganz sporadisch eine Zuweisung. Wir sind gut aufgestellt. Mit dem Erwerb von Häusern in vier unserer Gemeinden haben wir eine gute Unterbringungspolitik betrieben. Wir haben zusätzlich Wohnungen angemietet, die wir langsam – wenn es denn geht – auch wieder zurückgeben. Und wir verteilen die Menschen wenn möglich auf unsere eigenen Objekte. Wie sich das jetzt in 2017 fortsetzen wird – auch im Hinblick auf den Familiennachzug – wissen wir noch nicht. Aber ich denke mal, das werden wir in der bisher bekannten und guten Weise auch umsetzen können. Ich kann nur sagen, dass unsere Gemeinden sehr froh sind. Diese Entscheidungen zum Erwerb der eigenen Unterkünfte waren richtig. Wir sehen, dass in anderen Kommunen im Kreis Pinneberg Unterkünfte mit langfristigen Verträgen angemietet wurden, die die Gemeinden ganz heftig belasten. Das haben wir natürlich in der Weise bei uns nicht. Und sollten wir die Unterkünfte irgendwann tatsächlich nicht mehr brauchen, dann haben wir den Gegenwert und können Objekte auch wieder verkaufen.

Wie ist die Situation bei der Betreuung?

Über die Betreuungssituation – das ist auch über die Presse schon bekannt geworden – können wir uns in Barmstedt und unseren Gemeinden nicht beklagen. Auch durch den „Leuchtturm“ in Barmstedt findet hier eine ganz hervorragende Betreuung der Flüchtlinge statt – insbesondere, und das wäre anders nicht möglich, durch die Hilfe vieler Ehrenamtlicher. Die Betreuung der ehrenamtlichen Helfer findet auch durch die Verwaltung statt. Mit den Helfern, die aus unseren Gemeinden kommen, machen wir regelmäßige Treffen, tauschen uns in einer guten Atmosphäre aus und verteilen auch Aufgaben. Das läuft über unseren Mitarbeiter Alexander Harms, der das hervorragend macht.

Stichwort Mitarbeiter des Amts Rantzau. Wie schaut es mit der Belastung der Verwaltung aus?

Die Belastung der Amtsverwaltung ist insofern zurückgegangen, dass wir uns seit einiger Zeit nicht mehr um weiteren Wohnraum bemühen müssen. Der Stand, den wir erreicht haben, reicht seitdem aus. Die Belastung ist auch dadurch zurückgegangen, dass wir wesentlich weniger Zuweisungen erhalten. Die Unterbringungssituation ist relativ entspannt. Dieses Jahr haben wir geplant, den Altbauteil der Unterkunft in Langeln umfangreich zu sanieren. Das trägt dazu bei, dass die Situation dort entzerrt wird. Dort haben wir vornehmlich Einzelpersonen untergebracht. Wir können dann die Nutzung von Sanitäreinrichtungen und Küche auf weniger Personen beschränken. Das war auch an der Zeit, dass wir das angehen.

von Christian Uthoff

erstellt am 07.Jan.2017 | 14:30 Uhr