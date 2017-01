Ärger über neue VHS-Gebühren

1 von 1 Foto: url 1 von 1

Die Kooperation zwischen den Volkshochschulen (VHS) Barmstedt und Elmshorn läuft seit einem Jahr. Jetzt gibt es Ärger. Nach Informationen unserer Zeitung hat eine Dozentin ihre Kurse aus dem Programm genommen, weil die Gebühr erhöht wurde und sich manche Teilnehmer das nicht mehr hätten leisten können. Da habe sie „die Reißleine gezogen“ – und gibt die Kurse jetzt privat. Vor allem vor dem Hintergrund, dass durch die Zusammenarbeit beider Bildungseinrichtungen Kosten gespart werden sollten, könne sie die Erhöhung nicht nachvollziehen, sagte sie.

Stadtsprecher Wolfgang Heins erklärte auf Anfrage unserer Zeitung, die Preise seien schon zum Zeitpunkt der Kooperation angeglichen worden, um die Abrechnungen zu vereinfachen. Zu „massenhaften Abwanderungen“ sei es deshalb aber nicht gekommen. Barmstedts VHS-Leiter Hinnerk Goos erläuterte ergänzend, die Gebührensatzung und die Honorarordnung für die Volkshochschule sei zuletzt 2003 angepasst worden. Unabhängig von einer Kooperation mit der Elmshorn habe es sich daher „empfohlen, diese Grundlagen zu überarbeiten“.

Die Gebührensatzung aus dem Jahre 2003 habe eine Kursusgebühr in Höhe von 1,50 Euro je Unterrichtseinheit – 45 Minuten – vorgesehen, erklärte Goos. Für Kurse im Hobbybereich habe die dafür geltende Honorarordnung 12,50 Euro, für Kurse im Bereich Sprachen 15 Euro pro Unterrichtseinheit empfohlen. Eine Ausnahmeregelung habe zudem vorgesehen, dass die Kursusgebühr angehoben werden könne, wenn höhere Dozentenhonorare vereinbart wurden, so Goos.

Seit Januar 2016 – dem Beginn der Kooperation mit Elmshorn – betrage die Eingangsgebühr laut Gebührensatzung zwei Euro je Unterrichtseinheit, erklärte Goos – also 50 Cent mehr als zuvor. Anders als früher, werde seitdem bei den Preisen zudem nach Themenbereichen unterschieden. Die Gebühr für Angebote in den Bereichen Gesellschaft, Kultur, Sprachen und Grundbildung betrage zwei Euro je Unterrichtsstunde; für den Bereich Gesundheit werden drei Euro je Unterrichtsstunde und für die Bereiche EDV und Beruf 3,90 Euro je Unterrichtseinheit fällig. „Einzelveranstaltungen, Lesungen und Vorträge werden ab vier Euro angeboten“, so Goos.

Da es für die VHS Barmstedt mit der seit 2003 geltenden Honorarstruktur zunehmend schwieriger geworden sei, neue Dozenten zu gewinnen, sei bei der Mehrzahl der angebotenen Kurse von der Ausnahmeregelung Gebrauch gemacht worden, die Dozentenhonorare bei entsprechender Anpassung der Kursusgebühr zu erhöhen, erläuterte Goos. „Insofern lässt sich der jeweilige Differenzbetrag pro Kursus nicht einfach aus dem Unterschied von der alten zur neuen Gebührensatzung ableiten.“ Grundsätzlich seien alle Kurse von der Änderung der Gebührensatzung betroffen – einzelne seien durch die Regelung nach der Kooperation jedoch auch günstiger geworden (siehe Info-Kasten).





von Elisabeth Meyer

erstellt am 17.Jan.2017 | 16:00 Uhr