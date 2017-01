Hallenbad : Ab morgen gelten neue Preise

Barmstedt | Wenn das Barmstedter Hallenbad morgen nach der Winterpause wieder für die Öffentlichkeit geöffnet wird, erwarten die Besucher mehrere Neuheiten. Zum einen wird das neue Preissystem eingführt, wofür die Stadtwerke eigens einen neuen Kassenautomaten installiert haben. Außerdem müssen sich die Teilnehmer der Animationskurse, die außerhalb des normalen Badebetriebs stattfinden, nicht mehr anmelden. „Die Listen gehören der Vergangenheit an“, teilte Stadtwerke-Sprecherin Irina Hesselink mit. Künftig reiche es, eine Karte am Automaten zu lösen.

Der Rabatt für Karten ist wie folgt gestaffelt: 25 Euro: zwei Prozent; 50 Euro: vier Prozent; 100 Euro: sechs Prozent; 150 Euro: acht Prozent; 200 Euro: zehn Prozent.

Das neue Preissystem sieht vor, dass die bisherigen Zehner-Karten von Bonus-Karten mit Rabatt-Staffel abgelöst werden. Die Höhe des Rabatts hängt vom Wert der Einzahlung ab. „Besucher können zwischen zwei und zehn Prozent sparen“, so Hesselink. Die Bonus-Karten seien ab morgen im Hallenbad erhältlich. „Sie haben Kreditkartenformat und funktionieren nach dem Geldkarten-Prinzip“, erläutert Hesselink. Bei der Ausgabe durch das Hallenbad-Team weisen sie zunächst kein Guthaben auf, können aber durch Einzahlung des gewünschten Betrags am Automaten aufgeladen werden. Der Rabatt werde beim einzelnen Bezahlvorgang via Bonus-Karte

abgezogen. Das Guthaben behalte vom Tag der letzten Einzahlung zwei Jahre lang seine Gültigkeit. Die Rabattstaffel gelte nicht für die Schwimmkurse und für ermäßigte Tarife, so Hesselink.

Mit einer „Exklusiv-Schwimmzeit“ für Erwachsene kämen die Stadtwerke dem Wunsch zahlreicher, insbesondere älterer Gäste nach. Am Sonntag haben von 9.15 bis 10 Uhr ausschließlich Erwachsene Zutritt zum Badebereich. Für das Erwachsenen-Frühschwimmen werde aber kein zusätzlicher Eintritt erhoben, so Hesselink: „Die Besucher zahlen den regulären Tarif von fünf Euro und können nach der morgendlichen Einheit gern noch in der Badewonne verweilen.“ Ab 10 Uhr – der regulären Öffnungszeit – seien dann auch Kinder willkommen.

Eine weitere Neuerung betrifft die Kurse: Das bisherige Aqua-Walking-Angebot, das immer freitags von 19 bis 19.30 Uhr stattgefunden hat, nimmt Tempo auf und wird zum Aqua-Jogging-Kurs. Die Dauer des Kurses wurde außerdem um 15 Minuten verlängert – „gejoggt“ wird am Freitag also immer von 19 bis 19.45 Uhr.

Donnerstags und freitags ist das am Ende der Seestraße gelegene Hallenbad von 9.30 bis 18.45 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 6,50 Euro für Erwachsene und drei Euro für Kinder oder Besucher mit Anspruch auf Ermäßigung. In dem Tarif ist die Teilnahme an den Animationsangeboten – Wassergymnastik und Aqua-Fitness – bereits enthalten. Am Wochenende ist das Hallenbad von 10 bis 17.45 Uhr geöffnet. Der Besuch des Schwimmbads inklusive Nordseewellenbetrieb (ab 10.30 Uhr stündlich für jeweils zehn Minuten) ist dann für fünf Euro (Erwachsene) und drei Euro für Kinder/ermäßigt möglich.

von Elisabeth Meyer

erstellt am 11.Jan.2017 | 14:15 Uhr

