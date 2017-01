20 Jahre: Ein offenes Haus für alle

vergrößern 1 von 2 Foto: anja werner (2) 1 von 2

„Ein Haus für alle“ – so lautet der Titel der ersten Infobroschüre über das Infozentrum Wiedingharde in Klanxbüll. Im Sommer 1997 wurde es vom damaligen Landwirtschaftsminister Hans Wiesen eröffnet. Der 20. Geburtstag wird in diesem Jahr mit einem großen Mittsommerfest gefeiert. Verschiedene Nutzer der im Jahr 1910 als Abnahme des Charlottenhofs erbauten Jugendstilvilla (Toft 1) sind im Laufe der Jahre gekommen und gegangen. Doch auch nach 20 Jahren bietet das Infozentrum Wiedingharde ein friedliches Miteinander von Natur, Kultur, Wirtschaft, Politik und gemeinschaftsfördernden Angeboten, hat es offene Türen für nahezu alle Anliegen von Gästen und Einheimischen.

Ein Fahrrad ausleihen, ein Quartier buchen, Ausflugstipps für die nähere und weitere Umgebung – in Niebüll oder Leck, in Flensburg oder Husum – bekommen, die Erlebnisausstellung über die Natur und ihre Bewohner in Watt und Marsch besuchen, Karten für ein Konzert kaufen, Infos über Emil Nolde erlangen oder melden, dass auf dem Deich ein Schaf mit nassem Fell umgekippt ist und von allein nicht mehr aufstehen kann – dies sind nur einige Anliegen, die an das Team des Infozentrums fast täglich herangetragen werden. „Fast jeden Tag lernt man dazu. Auch nach einigen Jahren erschließt man sich selbst immer neue Themenfelder über diese schöne Region“, sagt Carola Steltner, die das Infozentrum und den Tourismus-Verein Wiedingharde leitet.

„Das Servicezentrum und die touristische Vermarktung sind heute dank dieses Hauses untrennbar miteinander verbunden“, sagt Friedhelm Bahnsen, seit neun Jahren Bürgermeister und bis zu seinem Ruhestand 20 Jahre Polizist in Klanxbüll. Der Name Wiedingharde sei vor 20 Jahren bewusst gewählt worden. Es sollte ein Zentrum für die Region sein, der einst die Wiedingau ihren Namen gab. „Es sollte und soll ein Zentrum auch für die Nachbargemeinden sein, die dieses Haus mitfinanzieren“, sagt Bahnsen.

1995 wurde es von der Gemeinde Klanxbüll gekauft, unterstützt durch die Fördermittel eines Dorferneuerungsprogramms. „Mit so einem Zentrum kann man kein Geld verdienen. Ohne Unterstützer und Sponsoren könnte eine so kleine Gemeinde ein solches Angebot nicht aufrecht erhalten“, sagt Bahnsen. Zu diesen zählen das Nationalparkamt und eine Bank, die in den ersten Jahren Mieter in dem von Jacob Momsen erbauten Hauses waren, oder bis heute die Betreiber von Windparks oder Biogasanlagen. Von Beginn an bis heute dabei ist auch der Naturschutzverein Wiedingharde, für den jedes Jahr eine junge Frau oder ein junger Mann, die ihr Freiwilliges Ökologisches Jahr leisten, mehrfach pro Woche im Infozentrum präsent ist, denn über den Naturraum Wattenmeer gibt es in einer Ausstellung viel zu sehen, zu hören und zu lernen.

„Wir verstehen uns ausdrücklich auch als offenes Haus für die Einheimischen“, betont Carola Steltner. Diese können beispielsweise im Umsonstladen „Tante Ise“ stöbern, dessen Namensgeberin früher selbst einige Zeit in dem Haus gewohnt hat. Dort kann jeder gut erhaltenes Spielzeug, Geschirr, Haushaltswaren oder auch Kleidung mitnehmen oder auch abgeben. „Mehr Aufmerksamkeit verdient auch unser Handgemachtes aus der Region“, sagt die Zentrumsleiterin. Gemeint sind Marmeladen oder schöne Dinge aus Stoff, Holz und Keramik, die von kreativen Bewohnern der Region hergestellt und zum Verkauf im Infozentrum ausgestellt werden.

Vor allem bekannt ist das Infozentrum Wiedingharde vielen als Bahnhof und Tor nach Sylt. „Das wird dem vielfältigen Angebot des Hauses aber bei Weitem nicht gerecht“, sagt Friedhelm Bahnsen. Viele Jahre wurden dort auch Fahrkarten verkauft. „Das hätten wir nach einer Pause gerne künftig wieder getan, doch das ist an einer Formalität gescheitert“, erzählt der Bürgermeister. Gemeint ist die Umstellung des Zahlungsverkehrs der Deutschen Bahn auf das Sepa-Lastschriftverfahren, das über die Amtskasse nicht abwickelbar sei.

Tickets für viele besondere Erlebnisse, zum Beispiel Ausflugsfahrten ins Wattenmeer, sind in dem Zentrum, das auch die Touristinfo ist, aber zu bekommen. Die Betten von 67 Ferienwohnungen, neun Ferienhäusern, drei Hotels/Gasthöfen, fünf Privatzimmern und einem Campingplatz sind derzeit über das Infozentrum buchbar. Carola Steltner: „Das ist eine sehr gute Zahl, der Verein würde sich aber über weitere Mitglieder freuen“.

Sitzungen der Kommunalpolitik, Treffen der Arbeitsgemeinschaft Neurobiologie und ein politischer Gesprächkreis finden regelmäßig im gemütlichen Versammlungsraum unter dem Dachgeschoss statt. Bis vor Kurzem debattierten dort auch die Gäste des Philosophische Cafés, das mit dem Initiator jedoch nun nach Niebüll umgezogen ist. „Nicht nur dieser Raum, das ganze Haus kennzeichnet eine gemütliche Atmosphäre, die gerne von noch mehr Besuchern genutzt werden könnte“, sagt Carola Steltner.

Einladend sind im Sommer auch die Sitzecken im Garten. „Besonders die Dänen picknicken gerne dort und sorgen für eine schöne Stimmung“, sagt die Zentrumsleiterin. Ihr kleines Team weiß von vielen besonderen Begegnungen mit Gästen aus allen Bundesländern und aus dem Ausland zu erzählen. „Wir hatten schon Spanier hier und Franzosen, Rollstuhlfahrer und Gehörlose – die Verständigung klappt irgendwie immer.“ Der Bürgermeister schickt ein dickes Lob an das Team des Infozentrums: „Das macht einen richtig guten Job.“ Das wird auch für das große Sommerfest gelten, mit dem der 20. Geburtstag am 24. und 25. Juni gefeiert wird – natürlich in einem offenen Haus für alle.



von Dorte Arendt

erstellt am 08.Jan.2017 | 18:52 Uhr