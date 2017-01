Virus H5N8 : Vogelgrippe in Schleswig-Holstein: Wo es noch Sperrbezirke gibt

1 von 1 Foto: Daniel Bockwoldt 1 von 1

Entspannung, aber keine Entwarnung bei der Geflügelpest in Schleswig-Holstein: Nach und nach werden im Land Sperrzonen und Beobachtungsgebiete rund um die Fundorte der toten Wildvögel aufgehoben, vereinzelt gibt es aber auch neue Fälle. Wer Haustiere hat, kann seine Hunde und Katzen also dort wieder frei laufen lassen. Die landesweite Aufstallungspflicht für Geflügelhalter gilt allerdings nach wie vor. Ein Überblick über die Sperrzonen im Land:

In Nordfriesland wurde die Sperrzone in Aventoft in dieser Woche zwar aufgehoben, dafür gibt es einen neuen Geflügelpest-Fall. Bei Wildvögeln, die am 29. Dezember 2016 in der Nähe des Holmer Siels verendet waren, wurde der H5N8-Erreger nachgewiesen. Das teilte der Kreis am Dienstag mit. Um welche Vögel es sich handelt, sagte der Pressesprecher des Kreises nicht. Wie üblich wurde in einem Radius von drei Kilometern ein Sperrbezirk, im Radius von zehn Kilometern ein Beobachtungsgebiet eingerichtet.

Flensburg bleibt „bis auf weiteres“, so Stadtsprecher Clemens Teschendorf, Beobachtungsgebiet in Sachen Vogelgrippe. Während zwischen dem 11. und 20. November noch 21 tote Vögel gefunden wurden, seien es seit Weihnachten lediglich drei gewesen (am 26. und 28. Dezember und am Neujahrstag). Auf Vogelgrippe untersucht werde nur bei Auffälligkeiten oder bei einer größeren Häufung solcher Funde. Seit aus dem Sperrgebiet im Dezember wieder „lediglich“ ein Beobachtungsgebiet wurde, dürfen Hunde (da, wo es erlaubt ist) wieder ohne Leine laufen und Katzen wieder ins Freie; Halter sollen nach wie vor ihre Vierbeiner von Wasservögeln fernhalten.

Schon seit Mitte Dezember sind die Sperrbezirke im Kreis Schleswig-Flensburg, also die Stadt Kappeln sowie die Gemeinden Maasholm und Brodersby, außer Kraft, neue Fälle kamen nicht dazu. Die Gemeinde Grumby ist noch Sperrgebiet - hier befindet sich der einzige Mastbetrieb, der im Kreis von der Vogelgrippe betroffen ist. 30.000 Hühner mussten hier im November gekeult werden.

Im Kreis Plön gibt es noch Sperrbezirke in 19 Gemeinden. Die befristet ernannten Sperrgebiete laufen aber langsam aus, die letzte Gemeinde wird am 13. Januar 2017 vom Sperrbezirksstatus „befreit“. Danach werden aus den Sperrbezirken wieder Beobachtungsgebiete, die nach weiteren neun Tagen dann wieder aufgehoben werden. Die Vogelgrippe ebbe im Kreis Plön ab, sagte Kreissprecher Markus Laurenat. Derzeit ist noch der Schwerpunkt der Sperrbezirke südlich von Plön.

Im Norden des Kreises Ostholstein sind alle Sperrbezirke aufgehoben worden, nur im Süden gibt es noch welche: und zwar in den Städten Bad Schwartau und Eutin, in den Gemeinden Ratekau, Stockelsdorf, Bosau, Süsel und in Teilen von Malente.

Die Landeshauptstadt Kiel ist ab sofort kein offizielles Beobachtungsgebiet mehr: Im Schutz gegen die Geflügelpest erhielt ganz Kiel Ende November 2016 diesen Status. Doch während des Zeitraums von 30 Tagen wurden keine infizierten Vögel entdeckt - weder in der Landeshauptstadt noch in einem Bereich von zehn Kilometern um das Stadtgebiet herum wurde das Virus nachgewiesen. Daher hat die Veterinärabteilung im Bürger- und Ordnungsamt das Beobachtungsgebiet und den Anfang Dezember in Teilen des Stadtgebietes eingerichteten Sperrbezirk wieder aufgehoben.

Auch Neumünster ist seit dem heutigen Dienstag kein Beobachtungsgebiet mehr. Es waren nur drei nördliche Stadtteile betroffen. Sperrbezirk war Neumünster nie.

In Lübeck wurde am 22. Dezember 2016 bei einer Möwe und einem Schwan der H5N8-Virus nachgewiesen. In Schlutup besteht seitdem ein Sperrgebiet.

Im Kreis Rendsburg-Eckernförde werden alle Restriktionszonen voraussichtlich ab dem 7. Januar aufgehoben – sofern es keine neuen Vogelgrippe-Fälle gibt. Hunde und Katzen dürfen dann wieder frei herumlaufen.

Im Kreis Dithmarschen gibt es laut Kreisverwaltung noch vier Sperrzonen. Das Restriktionsgebiet um den ersten Dithmarscher Geflügelpest-Fund in Burg wurde mit Wirkung vom 23. Dezember 2016 aufgehoben - damit entfallen auch alle Einschränkungen für Geflügelhalter, Hunde- und Katzenbesitzer sowie Jäger. Allerdings gab es in Krempel, Brunsbüttel und Marne Ende Dezember weitere Geflügelpest-Fälle – dort gelten neue Sperrzonen. Das Beobachtungsgebiet von St. Margarethen ist in die Sperrzone von Brunsbüttel und Marne mit aufgegangen.

Im Herzogtum Lauenburg wurden der Sperrbezirk und das Beobachtungsgebiet rund um Mölln aufgehoben. In Ratzeburg und Umgebung gelten Sperrbezirk und Beobachtungsgebiet weiterhin.

Im Kreis Segeberg wurde am 28. Dezember 2016 ein toter Uhu gefunden, der an Vogelgrippe erkrankt war. „Den neuen Sperrberzirk bilden neun Gemeinden im Amt Leezen. Im Sperrbezirk befinden sich 63 Geflügelhaltungen“, teilt der Kreis Bad Segeberg mit. Das Beobachtungsgebiet umfasst das Gebiet von Gemeindn in den Ämtern Leezen, Kaltenkirchen-Land, Itzstedt, Kisdorf und Trave-Land, sowie das Gebiet der Städte Bad Segeberg und Wahlstedt.

Einigermaßen entspannt ist die Situation im Hamburger Speckgürtel: In den Kreisen Pinneberg und Steinburg gibt es derzeit keinen Sperrbezirk. Auch der Kreis Stormarn hat die Beobachtungsgebiete aufgehoben: Solche Zonen gab es in Oststeinbek, Barsbüttel, Glinde und Reinbek. Als letztes wurden die Beobachtungsgebiete in Oststeinbek und Reinbek aufgelöst – nämlich am 3. Januar. Auch in Hamburg selbst gibt es derzeit keine Sperrzonen.

Fragen und Antworten zur Vogelgrippe:

Ist die Vogelgrippe für den Menschen gefährlich? Das hängt vom Erreger ab. Zudem hatten die meisten der an Influenza erkrankten Menschen engen Kontakt zu krankem oder verendetem Geflügel. Mediziner gehen davon aus, dass Säugetiere und Menschen sehr große Virusmengen aufnehmen müssen, um sich zu infizieren. Am hochpathogenen Erreger H5N1 erkrankten laut Weltgesundheitsorganisation seit 2003 weltweit rund 850 Menschen, etwa 450 starben. Für den hochpathogenen Erreger H5N8 sind bislang weltweit keine Erkrankungsfälle bekannt. Augenmerk richten die Forscher auf H7N9. Als niedrigpathogene Variante bleibt er im Geflügel lange unauffällig, kann aber beim Menschen zu Erkrankungen und Todesfällen führen. Seit 2013 wurden weltweit knapp 800 erkrankte Menschen registriert, mehr als 300 starben an H7N9.

Kann ich jetzt noch Fleisch und Eier essen? Bislang ist nach Angaben des zuständigen Friedrich-Loeffler-Instituts auf der Ostsee-Insel Riems kein Fall bekannt, bei dem H5N8 auf den Menschen übertragen wurde. Dennoch könne eine Empfänglichkeit des Menschen nicht völlig ausgeschlossen werden. Eine Ansteckung über infizierte Lebensmittel ist nach Auskunft des Bundesinstituts für Risikobewertung „theoretisch denkbar, aber unwahrscheinlich“. Angst vor dem Verzehr von Geflügelfleisch oder Eiern muss der Verbraucher nicht haben. Das Virus ist hitzeempfindlich und hält Temperaturen von mindestens 70 Grad nicht stand. Durchgegartes Fleisch und hartgekochte Eier können also bedenkenlos genossen werden. Wer ganz sichergehen will, sollte auf Produkte mit rohen Eiern wie etwa Tiramisu vorerst verzichten.

Worin unterscheidet sich der jetzige Ausbruch von der Geflügelpest 2006? Anfang 2006 war die Geflügelpest, auch Vogelgrippe genannt, schon einmal in aller Munde. Damals hatte sich der aus Asien stammende Erreger H5N1 rasant über Sibirien bis nach Deutschland ausgebreitet. Auch Schleswig-Holstein war 2006 betroffen. Im Kreis Ostholstein wurden damals zwei tote Enten gefunden, die mit einer Variante des Erregers infiziert waren. Auf der Insel Rügen, wo 2006 die ersten deutschen Fälle der Vogelgrippe auftauchen, wurde nach kurzer Zeit der Notstand ausgerufen. Dort wurden immer wieder infizierte Wildvögel gefunden. Auf der Insel wurden massenweise Nutzvögel vorsorglich getötet. Nachdem das Virus in einem sächsischen Mastbetrieb ausgebrochen war, werden auch dort Zehntausende Tiere gekeult. In Deutschland infiziert sich 2006 kein Mensch mit dem H5N1-Virus.

Ist die Vogelgrippe immer gleich gefährlich? Nein. Es gibt niedrigpathogene (gering krankmachende) und hochpathogene (stark krankmachende) Varianten und verschiedene Subtypen. Gefährlich können die Influenzaviren der Subtypen H5 und H7 werden. Geringpathogene Influenzaviren dieser beiden Subtypen verursachen bei Hausgeflügel kaum oder nur milde Krankheitssymptome. Allerdings können diese Viren zu einer hochpathogenen Form der klassischen Geflügelpest (Vogelgrippe) mutieren. Die Krankheit ist für Hausgeflügel hochansteckend und verläuft mit schweren allgemeinen Krankheitszeichen. Aktuell haben wir es in Deutschland mit einem hochansteckenden Erreger zu tun.

Wie kann die Vogelgrippe nach Deutschland kommen? Wildlebende Wasservögel sind das natürliche Reservoir für die niedrigpathogenen Vogelgrippe-Erreger. Es ist davon auszugehen, dass Zugvögel das Virus großflächig verbreiten. Der aktuelle Ausbruch steht nach Einschätzung des Friedrich-Loeffler-Instituts (FLI), des Bundesforschungsinstituts für Tiergesundheit, im Zusammenhang mit dem Vogelzug. Der Import von infiziertem Futter oder Eiern spielt demnach bei den aktuellen Fällen im Wildvogelbereich eher keine Rolle. Bei jedem Ausbruch bei Nutzgeflügel werden laut FLI mögliche Eintragungsquellen wie Futter und Einstreu untersucht. Ist der Erreger in der Wildvogelpopulation vorhanden, kann er direkt und indirekt - etwa über den Kot infizierter Wildvögel - übertragen werden. Daher sollte Futter für Nutzgeflügel nicht frei gelagert werden. Wildvögel sollten keinen Zugang zum Trinkwasser von Nutzgeflügel haben und Menschen über Seuchenmatten Ställe betreten.

Kommt die Vogelgrippe häufiger in Deutschland vor als früher? Durch die verbesserte Diagnostik werden heute mehr Fälle bekannt. Nach Einschätzung des FLI hat die Zahl und Schwere der Ausbrüche seit den 1990er Jahren aber auch zugenommen. Eine Ursache könnte die Art der engen Tierhaltung in Südostasien sein.

Wie wird die Geflügelpest übertragen? Die Geflügelpest ist ein für Hühner, Puten und andere Vogelarten hochansteckendes Virus. „Wie jedes andere hochpathogene Virus hat es eine Veränderung im Genom, so dass es sich schnell im gesamten Tier ausbreitet und dann zum Tode führt“, sagt Thomas Mettenleiter, Präsident des Friedrich-Loeffler-Instituts. Infizierte Vögel scheiden das Virus über die Atemwege sowie Sekrete und Exkrete aus. Daher breitet sich das Virus schnell aus, wenn ein infiziertes Tier eng mit anderen Tieren in Kontakt steht. Das ist zum Beispiel in der Stallhaltung aber auch beim Transport des Geflügels der Fall. Auch indirekt kann das Virus übertragen werden – beispielsweise über ungereinigte Kleidungsstücke, Fahrzeuge, Transportkisten, Mist und Futter.

Wie kann man sich vor dem Virus schützen? Es wird dringend dazu geraten, Vogelkadaver nicht mit den bloßen Händen zu berühren. In betroffenen Gebieten sollte zudem der direkte Kontakt zu Wildvögeln, etwa zur Fütterung, gemieden werden. Tote Tiere sollten den örtlichen Behörden gemeldet werden. Betroffenen Tieren sollte sich nur in entsprechender Schutzkleidung genähert werden. Das zuständige Friedrich-Loeffler-Institut empfiehlt zudem Menschen, die in Kontakt zur Geflügelzucht stehen, eine Influenza-Schutzimpfung.

Woran erkennt man infizierte Tiere? Die Symptome des H5N8-Erregers können vielfältig und von Art zu Art unterschiedlich sein. Bei Hühnervögeln ist auf ein stumpfes, gesträubtes Federkleid zu achten, auch voranschreitende Teilnahmslosigkeit der Tiere ist ein Indiz auf eine Infektion mit dem Virus. Verweigerung von Futter und Wasser sowie Fieber, Atemnot, Niesen, Durchfall und Ausfluss aus Augen und Schnabel deuten ebenfalls auf eine Infektion des Tieres hin. Schließlich sind auch zentralnervöse Auffälligkeiten wie Gleichgewichtsstörungen oder eine ungewöhnliche Kopfhaltung bei den Tieren Anzeichen für die Erkrankung. Bei Enten und Gänsen können sich ähnliche Symptome zeigen, sie erkranken jedoch häufig weniger schwer. Hier führt die Krankheit nicht immer zum Tod des Tieres.

Welche Maßnahmen haben die Kreise erlassen? In Schleswig-Holstein gilt ein Aufstallungsgebot, Geflügel muss in Ställen untergebracht werden. Nach einem Vogelgrippe-Fund werden rund um den Fundort Sperrzonen (drei Kilometer Umkreis) und Beobachtungsgebiete (zehn Kilometer Umkreis) eingerichtet. In diesen Gebiete darf kein Fleisch und kein Geflügelmist transportiert werden, außerdem dürfen Katze und Hunde nicht frei herumlaufen.

