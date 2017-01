Einsatzreich : Leck: Frau rutscht vom Dach, Mann fällt auf Pfahl

1 von 1 Foto: Jens Wolf 1 von 1

Gleich zweimal musste die Freiwillige Feuerwehr gestern in Leck in den frühen Morgenstunden Menschen in Notsituationen helfen. Und diese Notsituationen hatten es in sich: Gegen 4.50 Uhr morgens rückte die Freiwillige Feuerwehr Leck aus, weil ein stark betrunkener Mann auf dem Radweg in Richtung Klintum gestürzt war, wobei sich ein Metallzaunpfahl in seinen Hals gebohrt hatte. „Der Verletzte war Mitte 20 und hat noch selbst seine Freundin angerufen, um von dem Unfall zu berichten, vielleicht hat er auch selbst den Notruf abgesetzt“, berichtete gestern Lecks Wehrführer Tobias Kaim auf Nachfrage. Der Verletzte habe offenbar Glück im Unglück gehabt, es seien keine Schlagadern oder ähnliches verletzt worden. Die Feuerwehrleute schnitten den Metallstab mit der Rettungsschere ab und übergaben den jungen Mann an den Rettungsdienst.

20-Jährige auf Disco-Dach

Gegen 5.50 Uhr stand der nächste Rettungseinsatz an: Eine 20-Jährige war auf das Dach der Lecker Diskothek „Töff“ in der Hauptstraße geklettert. „Eigentlich gibt es eine Absperrung, die hat die junge Frau aber überwunden“, so Wehrführer Kaim. Die Frau rutschte ab und stürzte in eine schachartige Bebauungslücke, die nur von oben zugänglich war.

Die Lecker Feuerwehr bekam Unterstützung der Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Niebüll-Deezbüll. „Alarmstichwort: Technische Hilfeleistung – Menschenleben in Gefahr“ hieß es für die speziell ausgebildeten Einsatzkräfte zur Absturzsicherung und Rettung aus Höhen und Tiefen, die aus Niebüll anrückten. Den Feuerwehrleuten gelang es, die junge Frau mittels Drehleiter und Schleifkorbtrage aus dem Schacht zu befreien. „Danach wurde die 20-Jährige dem Rettungsdienst übergeben“, sagte Kaim weiter. Ersten Erkenntnissen zufolge habe sich die junge Frau bei dem Sturz keine Brüche zugezogen. Der Einsatz dauerte laut Lecks Wehrführer insgesamt rund anderthalb Stunden, von der Freiwilligen Feuerwehr Leck waren etwa 30 Kräfte im Einsatz, die Niebüller Kameraden unterstützten mit 14 Helfern. Mit im Einsatz waren der Amtswehrführer Oliver Jacobsen, der Rettungsdienst Nordfriesland und die Polizei.doa

von doa

erstellt am 23.Jan.2017 | 05:45 Uhr