Stichwahl zwischen Macron und Le Pen : Frankreich wählt „das System“ ab

Frankreich stimmt an diesem Sonntag über einen neuen Präsidenten ab. Die wichtigsten Informationen zum Ablauf der Wahl:

Der französische Präsident wird direkt vom Volk gewählt und benötigt die absolute Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Da im ersten Wahlgang keiner der elf Kandidaten mehr als 50 Prozent bekommen dürfte, ist am 7. Mai eine Stichwahl zwischen den beiden Bewerbern mit den meisten Stimmen geplant. Rund 47 Millionen Wahlberechtigte können abstimmen.

Die Wahllokale sind von 8 bis 19 Uhr, in großen Städten bis 20 Uhr geöffnet. Aufgrund der Zeitverschiebung wurde in einem Teil der französischen Überseegebiete und einigen Auslandsvertretungen schon am Samstag abgestimmt.

In Frankreich werden um 20.00 Uhr erste Hochrechnungen veröffentlicht. Die letzten Umfragen lassen ein enges Rennen erwarten - deshalb ist noch nicht sicher, ob dann schon die Finalisten klar sind. Bei der Präsidentenwahl 2012 waren bereits am späten Nachmittag Trends durchgesickert, die von Medien in Belgien und in der Schweiz veröffentlicht wurden. In Frankreich ist die Veröffentlichung dieser Zahlen vor 20.00 Uhr untersagt.