Netflix, Amazon Prime, Maxdome : Die aktuellen Streaming-Tipps zum Wochenende

Dieses Wochenende neu im Netflix-Abo:

Netflix-Abonnenten wünschen sich neue Serien? In dieser Woche werden sie bestens versorgt. Zum einen gibt es Komödie mit der Dreiecksbeziehung in You Me Her, Werwolf-Fantasy in Bitten und historisches Drama bei Frontier. Auch Kinderserien wie Voltron: Legendärer Verteidiger und die Mutter-Serie aller Allgemeinbildung - Wissen macht Ah! - dürfen in dieser Sammlung nicht fehlen.

In der Ehe von Jack und Emma Travarsky passiert nicht mehr viel, doch Escortdame Izzy soll das ändern. Tatsächlich geht der Plan insofern auf, als sowohl Jack als auch Emma sich in Izzy verlieben - und auch die junge Frau scheint Gefühle für das Paar zu entwickeln! Eine Situation, wie sie von der biederen Vorstadt-Nachbarschaft auf keinen Fall geduldet werden kann. (Mit Greg Poehler, Rachel Blanchard)

Diese neue Fantasy-Horrorserie aus Kanada kreist rund um Elena Michaels, ihres Zeichens einziger weiblicher Werwolf der Welt. Ihre Verwandlung trieb sie weg von der Liebe ihres Lebens in die Großstadt. Auch dort wartet ein attraktiver Mann auf sie. Doch als Elena von der Vergangenheit eingeholt wird, muss sie sich zwischen Wolf und Mensch und auch zwischen zwei Männern entscheiden. (Mit Laura Vandervoort, Greyston Holt)

In dieser kanadischen Koproduktion des Discovery Channels und Netflix geht es um kapitalistische Machenschaften zur Zeit der Gründerväter. Declan Harp schart eine Gruppe Kämpfer um sich, die gegen eine ausbeuterische Handelsgesellschaft vorgehen will. Um den Preis für Fälle zu drücken, ist diesem Konzern nahezu jedes Mittel recht. (Mit Jason Momoa, Landon Liboiron)

Es ist die Neuauflage der 80er-Serie Voltron: Defender of the Universe. Netflix bringt die mutigen Teenagerhelden zurück auf den Bildschirm. Fünf tapfere Jungs müssen sich dem Kampf gegen eine feindliche Alienrasse stellen, sonst ist ihre Galaxie für immer verloren. (Mit Kimberly Brooks, Rhys Darby)

Nur wenige Sendungen haben wohl so viel für die Allgemeinbildung getan. Shary und Ralph klären in der KiKa-Sendung Wissen macht Ah! brisante Fragen wie: Woher kommt eigentlich der Begriff Slapstick? Die lustigen und mit Ironie gespickten Moderationen machen die Sendung auch für Erwachsene unterhaltsam. (Mit Ralph Caspers, Shary Reeves)

Dieses Wochenende neu im Amazon-Abo:

Amazon startet das Wochenende mit der Fortsetzung eines beliebten Horror-Spektakels Die Frau in Schwarz 2: Engel des Todes. Auch die Barden Bellas geben in Pitch Perfect 2 nochmal alles, um Weltmeister im A-Capella-Singen zu werden. Außerdem sorgt die Spezialeinheit Navi CIS: LA in sieben Staffeln für Ordnung an der Westküste der USA. Weitestgehend im Dunkeln tappt das FBI allerdings in Blind Spot, denn die Tattoos einer gedächtnislosen Frau scheinen Hinweise auf Verbrechen zu geben.

40 Jahre nach den Ereignissen in Die Frau in Schwarz quartieren sich erneut Besucher im vermeintlich verlassenen Eel Marsh House ein. Es sind Schüler, die vor den Schrecken des Zweiten Weltkriegs hierher geflüchtet sind, zusammen mit ihrer Direktorin und einer Lehrerin. Doch ein Refugium gibt es für die Zuflucht Suchenden nicht. Schon bald müssen auch sie Bekanntschaft mit der Frau in Schwarz machen. (Mit Helen McCrory, Jeremy Irvine)

Die Gesangsgruppe Barden Bellas will in ihrem Abschlussjahr auf der Barden University hoch hinaus. Leider wird ein Auftritt vor dem Präsidenten der USA zum absoluten Desaster und die Gruppe steht vor dem Aus. Mit einem Sieg bei den A-Capella-Meisterschaften könnte alles wieder ins Lot gerückt werden, doch die Konkurrenz ist gnadenlos. (Mit Anna Kendrick, Rebel Wilson)

Die Abteilung NCIS nimmt es mit besonders schweren Jungs auf. Ziel der beiden Agenten Sam, Hanna und Callen sind Schwerverbrecher, die eine Gefährdung für die nationale Sicherheit darstellen. Wegen ihres feinen Gespürs und ihrer Spezialisierung auf den nahen Osten werden sie gerne bei Undercover-Missionen eingesetzt. (Mit Chris O'Donnell, Daniela Ruah)

Eine Frau wird splitternackt und ohne jede Erinnerung auf dem Time Square liegend gefunden. Einziger Hinweis auf ihre Herkunft könnten die Tattoos sein, die ihren gesamten Körper bedecken. Als das FBI einen in die Haut der Frau eingravierten Namen einem Maulwurf in den eigenen Reihen zuordnen kann, wird schnell klar, dass die Tattoos von unschätzbarem Wert für die Verbrechens-Ermittlung sein könnten. Doch von wem stammen sie? (Mit Sullivan Stapleton, Jaimie Alexander)

Dieses Wochenende neu im Maxdome-Abo:

Maxdome startet in dieser Woche mit Navy CIS: New Orleans, einem lokalen Standbein der beliebten Ermittlerserie. In World War Z bricht die Zombieapolkalypse aus und ein UN-Mitarbeiter scheint die letzte Hoffnung zu sein. Außerdem kämpft das Kult-Cop-Duo Murtaugh und Riggs gegen einen mächtigen Drogenring. Emily Thorne begibt sich in Revenge auf einen blutigen Rachefeldzug in den Hamptons. Und American Horror Story entführt seine Fans in Staffel 6 auf eine einsame Insel.

In diesem Spin-Off der Serie Navy CIS ermittelt ein Ableger der besonderen Spezialeinheit ganz im Süden der USA. Die Fälle des Teams erstrecken sich vom Mississippi bis nach Texas. Die Stadt New Orleans im Bundesstaat Louisiana spielt dabei eine besonders wichtige Rolle. (Mit Scott Bakula, Lucas Black)

Eine Zombie-Apokalypse bricht über die ganze Welt herein und stürzt das Leben binnen Sekunden ins Chaos. Nur mit knapper Not gelingt Ex-UN-Mitarbeiter Gerry Lane (Brad Pitt) und seiner Familie die Flucht auf ein Boot seines früheren Arbeitgebers. Doch um seine Familie dauerhaft zu schützen, muss er sich auf die gefährliche Suche nach dem Ursprung der Pandemie begeben. (Mit Brad Pitt, Mireille Enos)

Die beiden erfahrenen und vom Schicksal gebeutelten Ermittler Roger Murtaugh und Martin Riggs (Mel Gibson) sollen für das L.A.P.D. als ungleiches Cop-Duo einen vermeintlichen Suizid untersuchen. Der Fall stellt sich jedoch als perfider Drogen-Mord heraus - und rückt die beiden Ermittler selber ins Fadenkreuz der Täter. (Mit Mel Gibson, Danny Glover)

Emily Thorne bezieht für den Sommer ein Haus in dem Hamptons. Nicht ungewöhnlich, könnte man meinen, doch die junge Frau, die eigentlich Amanda Clark heißt, kennt nur einen Gedanken: Rache! Sie macht die Nachbarsfamilie Grayson für die Inhaftierung und Ermordung ihres Vaters verantwortlich. Sie soll nun büßen. (Mit Madeleine Stowe, Emily VanCamp)

Die sechste Staffel der beliebten Serie American Horror Story trägt den Beititel Roanoke und berichtet im Pseudo-Dokumentarstil von den haarsträubenden Ereignissen auf einer Insel. Ein junges Pärchen zieht in ein verlassenes Haus auf Roanoke Island in North Carolina. Schon bald beginnen paranormale Aktivitäten und eine Gruppierung, die sich “The Butcher” nennt, treibt ihr Unwesen. (Mit Lady Gaga, Kathy Bates)

