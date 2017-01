Schleswig : Blutbuche fällt der Säge zum Opfer

Schleswig Jetzt ist die Sache entschieden: Die große Blutbuche, die auf dem Hinterhof der Firma Mackrott an der Schleistraße steht, wird gefällt. Damit wird die Schleswiger Stadtsilhouette um einen ihrer markantesten Bäume ärmer.

„Ja, wir haben am 3. Januar die Fällgenehmigung erteilt, die Buche war offenbar zu sehr geschädigt“, erklärte Kreis-Sprecherin Martina Stekkelies gestern auf SN-Nachfrage. Im Herbst hieß es noch, dass innerhalb der zuständigen Unteren Naturschutzbehörde des Kreises „kontrovers darüber diskutiert“ werde, ob man die Erlaubnis zur Fällung des Baumes erteilt. Denn: Er ist nicht nur ortsbildprägend und damit besonders schützenswert, sondern er weicht auch einem Neubau beziehungsweise dem freien Blick von diesem aus auf die Schlei.

Dass dies auch der eigentliche Grund dafür ist, dass die betagte Blutbuche nun der Säge zum Opfer fällt, bestreitet Rolf Mackrott allerdings. „Ich kenne den Baum seit gut 60 Jahren. Er ist definitiv krank, das sieht man ihm an“, sagt der ehemalige Eigentümer des Grundstückes, das er an den Schleswiger Unternehmer Arne Hansen verkauft hat. Dieser plant auf dem Areal, das vom Lollfuß bis zur Schleistraße reicht, den Bau von zwei Wohn- und Geschäftshäusern, eines davon im Hof (wir berichteten). Solange dafür allerdings die endgültige Baugenehmigung noch nicht vorliegt, ist auch Mackrott weiterhin mit im Spiel.

Was die Buche betrifft, hat dieser bereits vor Jahren ein erstes Gutachten beauftragt. „Aus dem ging schon hervor, dass der Baum nicht genug Wasser bekommt. Wahrscheinlich, seitdem die Schleistraße im Jahr 2000 saniert und angehoben wurde.“ Nachdem in den vergangenen Monaten immer wieder größere Äste herabgefallen und die Blätter des Baumes immer blasser geworden seien, habe er im Sommer 2016 ein weiteres Gutachten in Auftrag gegeben. „Dabei hat eine Fachfirma, die mir vom Kreis empfohlen wurde, herausgefunden, dass die Buche von einem Pilz befallen ist“, erklärt er. Unter anderem sei dadurch die Standfestigkeit nicht mehr gegeben – eine Fällung sei unausweichlich. „Jeder, der möchte, kann das Gutachten sehen. Ich habe auch viele Fotos gemacht, die den Zustand der Buche dokumentieren“, betont Mackrott.

Dass der Baum wirklich so krank ist, dass er gefällt werden muss, bezweifeln dennoch einige Anwohner. Ein Nachbar, den wir gestern vor Ort treffen und der nicht namentlich genannt werden möchte, sagt: „Es ist doch komisch, dass es immer wieder Bäume trifft, die die freie Sicht auf die Schlei versperren.“ Auch Zahnarzt Lutz Clausen, der am Morgen eher zufällig einen Blick auf die Blutbuche geworfen hatte, versteht das Aus für den Baum nicht. „Da wurde ja schon am Stamm herumgesägt, um Tatsachen zu schaffen, damit die Buche auch wirklich stirbt“, meint er. Rolf Mackrott jedoch widerspricht dem. Die frischen Sägespuren seien das „Ergebnis von Probebohrungen, die für das Gutachten notwendig waren“.

So oder so: Das Schicksal des Baumes ist besiegelt. Das bestätigt auch das Grünamt der Stadt. Ebenso sei das Thema Ersatzbepflanzung bereits geregelt worden. Rolf Mackrott und Arne Hansen werden demnach zwei Eichen mit einem Stammumfang von etwa 20 Zentimetern auf der Furbach’schen Koppel pflanzen – einem kleinen Waldstück südlich des Bahnhofes. Bis Ende des Jahres soll das geschehen sein, „ich möchte das aber so schnell wie möglich machen“, sagt Mackrott. Zuvor aber wird die Blutbuche gefällt. Das muss bis 28. Februar über die Bühne gehen.

von Sven Windmann

erstellt am 13.Jan.2017 | 07:00 Uhr

