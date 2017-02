Schleswig : 21-Jähriger im Lollfuß niedergestochen

Ein 21-jähriger Schleswiger ist am Sonntagabend gegen 19.45 Uhr im Lollfuß von einem bisher unbekannten Mann niedergestochen worden. Dabei wurde er so schwer verletzt, dass er kurz darauf im Krankenhaus operiert werden musste. Mittlerweile sei er außer Lebensgefahr, teilte die Polizei gestern auf SN-Nachfrage mit. Die Umstände, die zu dieser Tat geführt hatten, sind nach Polizeiangaben noch unklar. Lediglich eine Zeugin hatte zuvor beobachtet, wie sich zwei Männer in Höhe des Amtsgerichts lautstark stritten. Während anschließend der Täter, von dem bisher jede Spur fehlt, nach ihren Aussagen zu Fuß in Richtung Innenstadt gegangen sei, war das Opfer auf die Zeugin zugegangen und hatte sie um ihr Handy gebeten, um selbst den Rettungsdienst zu alarmieren. Mit Verletzungen im Bauch- und Rippenbereich wurde er daraufhin ins Schleswiger Krankenhaus eingeliefert.

Die Kripo Flensburg hat nun die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Suche nach dem Täter. Sie fragt: Wer kann zu dem Vorfall Angaben machen? Der Täter, etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß, war dunkel gekleidet. Zeugen werden gebeten, sich unter 0461/4840 zu melden. fbü

von sn

erstellt am 06.Feb.2017 | 18:48 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen