Die sechs in einer Gartenlaube im unterfränkischen Arnstein tot gefundenen Teenager sind an einer Kohlenmonoxidvergiftung gestorben. Dies teilte das Polizeipräsidium in Würzburg der Deutschen Presse-Agentur mit und bestätigte damit entsprechende Informationen der «Bild»-Zeitung.

von dpa

erstellt am 31.Jan.2017 | 14:21 Uhr