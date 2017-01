Terrorismus : Durchsuchungen bei Kontaktmann des mutmaßlichen Berlin-Attentäters

Die Bundesanwaltschaft hat am Dienstag in einem Berliner Flüchtlingsheim die Unterkunft eines Kontaktmanns des mutmaßlichen Attentäters vom Berliner Weihnachtsmarkt durchsuchen lassen. Es bestehe der Verdacht, dass der 26-jährige tunesische Staatsangehörige «von den Anschlagsplänen wusste und möglicherweise Anis Amri geholfen hat», erklärte die Behörde in Karlsruhe.

von dpa

erstellt am 03.Jan.2017 | 20:40 Uhr

